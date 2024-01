大手サブスクサービスのPlayStation Plus、Netflix、Spotifyは、2024年1月3日(水)、読売新聞の朝刊に合同の年賀状を掲載しました。ゲーム・映像・音楽という3つのジャンルにおいて業界をリードする大手サブスクサービスが集い、ジャンルの垣根を越えて、ユーザーの皆さんに2024年も素敵な時間を過ごしてほしいという想いを込めています。

年賀状には今年の干支である辰が登場。ヘッドフォンを身に付けゲームのコントローラーとリモコンを手に、各サービスを楽しむ様子が描かれています。新年の“抱負”として“豊富”なラインナップを提供することに対する各サービスのこだわりと、干支の“辰”が時間が“経つ”のも忘れてエンタメを楽しむ様子を表現したデザインとなっています。

PlayStation Plus・Netflix・Spotify合同年賀状

■掲載日:2024年1月3日(水)

■掲載紙:読売新聞 朝刊(全国)

■企画担当者コメント

激動の情勢の中、コロナ自粛も明け、年末年始の過ごし方も多様になってきたことと思います。そんな中、どんな年末年始でも、サブスクを活用することでいつでも・どこでも・お得に・楽しく過ごしていただくことができると考えております。そこでこの度、ジャンルを跨いだ大手サブスク3社が手を取り合い、合同年賀状という形でユーザーの皆様にご挨拶いたします。

各種サブスクサービスの「新年のほうふなラインナップ」をお伝えすべく、プレイステーションのサブスク・PlayStation Plusが旗振り役となり、実現した企画です。

今年の干支と、「時がタツのも忘れて、エンタメ三昧してほしい」という願いを込めまして、エンタメをのどかに楽しむ辰をメイングラフィックに年賀状のシズルを組み合わせて我々の願いを表現いたしました。

ダジャレが2つ重なったこと大変恐縮ですが、皆様におかれましては、サブスクを有効活用して思い思いの年末年始を楽しく過ごしていただければと願っております。

2024年各サービスについて

「PlayStation Plus」「Netflix」「Spotify」の各サービスは、2024年も魅力的かつ豊富なコンテンツを提供します。業界をリードする大手サブスクサービスだからこそ提供できる特別企画や人気シリーズ、話題作、最新楽曲などをこれからもお楽しみください。

PlayStation Plus

PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムへご加入の方を対象とした「ゲームカタログ」では、現時点で350本以上のゲームを配信中。『Ghost of Tsushima』、『Final Fantasy』シリーズ、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』など、PS5/PS4の人気作からインディーゲームまで豊富なラインナップをお楽しみいただけます。

Netflix

ポケモンコンシェルジュ/幽☆遊☆白書/REBEL MOON: パート1 炎の子/クレイジークルーズ/PLUTO/トークサバイバー!〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜など、魅力的な作品を多数取り揃えて、いつでも、どこでも好きなだけ楽しめるサービスを提供してまいります。

Spotify

Spotifyは1億曲以上の音楽の中から今聴きたい曲や新たなお気に入りに出会える豊富なプレイリストをいつでも無料でお楽しみいただけます。現在公開中の『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』と連動したプレイリストでは、キャラクターの声や映画のシーンの映像などと一緒に音楽を楽しめる特別な企画もご用意しています。

各サービス概要

PlayStation Plus

PlayStationが展開するゲームのサブスク。月額¥850から選べる3つのプラン。

■PlayStation Plus プレミアムプラン

初代PlayStationをはじめとした懐かしの名作が遊び放題。ストリーミングでダウンロードせずに気軽にゲームも遊べる。

■PlayStation Plus エクストラプラン

350本以上の名作・人気作からインディーゲームまで遊び放題。

■PlayStation Plus エッセンシャルプラン

毎月数タイトルが配信されるフリープレイやオンラインマルチプレイなど、PlayStation Plusの基本サービスが遊べる。

Netflix

話題の映画も、人気ドラマも、あのアニメも。月額¥790から。

Netflixは、190以上の国や地域で2億4,700万人の有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスの一つです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、ゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、いつでも料金プランを変更いただけます。

Spotify

1億曲以上の音楽や500万番組以上のポッドキャストを無料でも楽しめる世界で最も人気のあるオーディオストリーミングサービス。

Spotifyなら、スマートフォン、パソコン、タブレットなどお好きなデバイスで、どんな瞬間にもぴったりの音楽やポッドキャストを簡単に見つけることができます。

Spotifyでは、その時の気分やシーンにマッチする豊富なプレイリストや、リスナーの音楽の好みを反映したパーソナライズされた提案などを通じて、新たなお気に入りとの出会いをお楽しみいただけます。また気になるアーティストや作品の世界観を多面的に楽しむことができる様々な機能やコンテンツもご利用いただけます。月額980円のSpotify Premiumにアップグレードいただければ、広告が入らず、より良い音質で、ダウンロードすればオフラインでもお楽しみいただけます。

