2023年11月20日~2024年3月31日は「Likeme by saison card Digitalデビューキャンペーン」--Qoo10でLikemeカードを利用すると、20%キャッシュバック

クレディセゾンは11月20日、キャッシュバック型クレジットカード「Likeme by saison card」に、スマートフォン完結型の決済サービス「SAISON CARD Digital」機能を搭載した「Likeme by saison card Digital」の発行を開始する。

「Likeme by saison card Digital」

「Likeme by saison card Digital(ライクミーバイセゾンカードデジタル)」とは

同カードは、"いま、私のすきな私にであう"をコンセプトに、2021年3月3日から発行しているクレジットカード「Likeme by saison card」に、最短5分でカード発行ができる「SAISON CARD Digital」機能をプラスしたもの。

「SAISON CARD Digital」は、スマートフォンアプリ上にデジタルカードを発行し、オンラインショッピングや実店舗での非接触決済を利用できるスマートフォン完結型の決済サービス。導入が進んでいるタッチ決済にも対応しているので、サインや暗証番号も不要で支払いが完了する。

申込みから最短5分でカード発行ができるというスピーディさも魅力。プラスチックカードの到着を待つことなくオンラインショッピングや街中での買い物に利用できる。後日、自宅に届くプラスチックカードは、国内初の"完全"ナンバーレスカード。個人情報は裏面に集約し、表面には名前やカード番号の記載がない。番号を他人に見られる心配がなくセキュリティ面でも安心だ。

もちろん、これまで同様「Likeme by saison card」の特典である「年会費無料」「1%キャッシュバック」などは変わらない。ほかにも「通販サイト『Qoo10』でのショッピング時のキャッシュバック」もある。こうした充実の特典に加え、便利な「SAISON CARD Digital」機能も利用できるというわけだ。

カードは、新たに「放課後の空」をイメージしたデザインを採用した。ユーザーのうつりゆく心情やどんな瞬間にも寄り添い、「自分らしくいられるように応援したい」という想いが込められている。

デジタルカードのカードデザインはスマートフォンアプリ「セゾンPortal」内で着せかえすることも可能。気分や好みによって、いつでもカードデザインを変えることができる。

デジタルカード着せ替え券面

カードの申込から決済までスマホで完結

クレジットカードを作りたいと思っても、申込書への記入や手続きが面倒という人も多いのではないだろうか。カードが手元に届くまで時間もかかるので、せっかくのショッピングのチャンスを逃してしまうのではないかという不安もある。

同カードなら、Webの「Likeme by saison card Digital」申込サイトまたはスマートフォンアプリ「セゾンPortal」(以下:アプリ)で手続きをすれば、申込完了後、最短5分でカード番号を発番。会員向けインターネットサービス「Netアンサー」と連携すると、アプリ上にデジタルカードが表示されるので、プラスチックカードの到着を待つことなく、即、ショッピングができる。





アプリTOP画面とカード情報確認画面

デジタルカードとは別に、後日郵送されるナンバーレスのプラスチックカードは、時代の先を進む先進性を表現したもの。カードの側面にはレインボー印刷、裏面にはJCBホログラムロゴを施しているので、角度や受ける光によって色合いが美しく変化する。変幻自在に変わりゆく色を見ることができるよう演出することで、「自分らしくいられるように応援したい」というカードのメッセージを強く伝えている。

プラスチックカードデザイン

プラスチックカードデザイン

「Likeme by saison card Digital」基本機能

「欲しいものを欲しい時に」「買いたい時にすぐ」のニーズを叶えるデジタルカード機能搭載している「Likeme by saison card Digital」。タッチ決済や安心のナンバーレスカードにも対応している同カードのそのほかの魅力をおさらいしよう。

・年会費無料

・1%キャッシュバック

多様な価値観に合わせ、一人ひとりが好きなお店でいつでもお得感を感じられるように、毎月のショッピング利用金額の1%分をキャッシュバック(※)。

・海外旅行傷害保険利用付帯

外国への旅行の際、加入していると、何かと安心な海外旅行傷害保険。海外旅行の代金をLikemeカードで支払うと、海外旅行傷害保険が適用される。

※所定の計算式に基づき計算する結果、利用額の1%がそのままキャッシュバックされるわけではありません。

※2回払い・ボーナス2回払いの場合には、他の支払い方法と異なる計算を行います。

※一部キャッシュバックの対象外となる利用もあります。

お得な新規入会特典

「Likeme by saison card Digital」と「Likeme by saison card」の新規入会特典

お得と便利さ、安心感が満載の「Likeme by saison card Digital」と「Likeme by saison card」。新たに入会したユーザーに、便利さとお得感を実感してもらえるように、現在、100%キャッシュバックをはじめとする新規入会特典を用意している。それぞれのカードの特典をさっそくチェック!

■新規入会特典概要 新規入会特典キャンペーン期間:2023年11月20日~2024年3月31日

<Likeme by saison card Digitalの特典>

・カード入会・発行でもれなくQoo10ギフトコード1,000円分をプレゼント

・さらに入会翌月末までのカード利用分を、3,000円を上限に100%キャッシュバック

(入会翌月末までの利用分)

※キャッシュバック上限金額:3,000円

<Likeme by saison card>

・入会翌月末までのカード利用分を3,000円を上限に100%キャッシュバック

(入会翌月末までの利用分) ※キャッシュバック上限金額:3,000円

※入会時点で「Likeme by saison card」または「Likeme by saison card Digital」のいずれかを既に保有又は過去に保有履歴がある場合は特典対象外

※同特典は2023年11月20日現在のものです

※やむを得ない事情により、予告なく中止、または内容が変更となる場合もあります

「Likeme by saison card Digital」デビューキャンペーン

Likeme by saison card Digitalデビューキャンペーン

魅力いっぱいの「Likeme by saison card Digital」を申し込むなら今がチャンス!新規入会特典に加え、キャッシュバック率がアップする「Likeme by saison card Digital デビューキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間中に、通販サイト「Qoo10」で、Likeme by saison card digitalもしくはLikeme by saison cardを利用すると、支払い額から20%キャッシュバック(上限2,000円/月)。

このキャンぺーンは、Qoo10のお得な割引プロモーション「メガ割クーポン」等と併用できる。20%OFFとなる「メガ割」と新規入会特典を合わせて、よりお得なショッピング体験を楽しんでほしい。

■キャンペーン概要

キャンペーン名称:Likeme by saison card Digitalデビューキャンペーン

期間:2023年11月20日~2024年3月31日

対象カード:Likeme by saison card Digital

Likeme by saison card

内容:対象カードでの買い物で、支払い額から20%キャッシュバック

- 20%キャッシュバックサイクル……毎月11日~翌月10日までの売上が計上された分をショッピング利用合計金額の100円未満切り捨てのうえ集計し、利用金額の20%分は3カ月後の引き落とし時にキャッシュバック(上限2,000円/月)

- 同特典は2023年11月20日現在のもの

- やむを得ない事情により、予告なく中止、または内容が変更となる場合もあり



「Likeme by saison card Digital」と「Likeme by saison card」比較

「Likeme by saison card Digital」と「Likeme by saison card」比較表組

「Likeme by saison card Digital」の公式SNSもチェック

「Likeme by saison card Digital」では、お得情報やキャンペーンについて各種SNS(Instagram、X、Tiktok)で発信。カードに関する情報だけでなく、インテリアやおしゃれ、トレンドについての情報も公開している。

・公式Instagram:https://www.instagram.com/likeme_jp/

・公式X:https://twitter.com/likeme_jp

・公式Tiktok:https://www.tiktok.com/@likeme_jp

デジタルカード機能を搭載した「Likeme by saison card Digital」をチェック!

年会費が無料であるだけでなく、通常のショッピングでは1%、Qoo10でのショッピングでは5%がキャッシュバックされる「Likeme by saison card」に、デジタルカード機能を搭載した「Likeme by saison card Digital」。

申込みはスマホででき、最短5分でカード発行ができるので、忙しい人やすぐにクレジットカードを使いたい人にもぴったりだ。

11月20日からは、よりお得に使えるキャンペーンもスタート。公式サイトや公式SNSから公開される最新情報も、ぜひチェックしてみてほしい。

