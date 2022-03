ポカポカ陽気の日が増えてきた今日この頃。春を感じてなんだかウキウキしちゃいませんか? 春から新社会人のみなさんは、お引越しをして新居に入る方もいるでしょう。気分一新、身の回りのものも買い換えしたくなりますよね。

そんなお買い物が多くなる時期、便利なのがクレジットカード。社会に入ってから作ろう! と思っていた方もいるのではないでしょうか? 家電や家具のような高額のお買い物ではポイントも多くつくため、上手に利用したいところ。

今回、社会人10年目までの方を対象にクレジットカードに関するアンケートを実施。どのようにカードを選んだか調査してみました。

社会人の先輩! 初めてのクレジットカードはどう選んだ? 決め手や理由を教えて!

社会人になる……そう、ワクワクするのはお給料ですよね。ショッピングに旅行など、どのように使おうか考えるだけでも幸せ気分になってきます。 今の時代、リアル店舗だけでなく、ネットショップで買い物ができないと、選択肢は狭まってしまいます。その時、必要になってくるのがクレジットカード。 でも、年会費、ポイント、特典などが様々で、どのように選べばいいのか難しいもの。

そこで今回、クレジットカードに関するアンケートを実施。先輩社会人が、どのようにカードを選んだのか聞いてみました。

学生時代に作る方が1番多くなっていますが、社会人デビューしたタイミングで、クレジットカードを作る方も多数派です。 学生になってバイト代が増える、社会人になってお給料をもらうなど、「使えるお金が増えた」タイミングで、カードデビューを検討することが多いことがうかがえます。

クレジットカードを作った理由の1位は、やっぱりお買い物。一人暮らしなので定期的に日用品をネットで購入する、家電のように大きなお買い物は価格や性能を比べる、洋服なら口コミを参考にしながらサイズやデザインを存分に選べる……というようにネットショップって本当に便利だし、楽しいものですよね。 そんなメリットを享受するためにも、毎日の生活にクレジットカードは欠かせません。

いつも一緒に過ごすメインカードは“私の好き”なキャラクターのカードで!

クレジットカードの必要性は、もはや説明するまでもありませんが、「どうやって選んだか?」これが1番難しいところ。先輩たちは、どのように選んだのでしょうか。

やはりダントツ1位は年会費。無料であることは、もはや欠かせない条件なのではないでしょうか。もちろん、特典の多さも大事。特に入会特典は、入っただけで受け取る権利が得られるので、惹かれるものがあるカードを選びたいですよね。 とはいえ、やっぱり不満もある様子。「もっとこんな風だったら嬉しいのに」という声が上がっています。

\クレジットカードがもっと●●なら嬉しい!/

◆どんな支払いでもポイント還元率が高くなれば、もっと使うと思う。

◆カードレスに対応して欲しい。

◆2次元コードで払えるようになって欲しい。

◆デザインの種類を増やしてほしい。

◆豊富なデザインの中から選択できるようにして欲しい。

◆コラボデザインが好きだから増やしてほしい。

ポイントや割引などのお得さ、カードレスや2次元コード払いのような利便性のほか、券面のデザインについての要望がありました。 この券面のデザインについて、もうちょっと先輩たちの声を深掘りしていきましょう。

今の時代、キャッシュレスが進み、現金の入ったお財布は持ち歩かないこともあるけれど、「スマホとクレカは絶対必要!」と考える人も多いもの。 毎日持ち歩くものだからこそ、「カードがお気に入りであるかどうか」って大事。自分好みのデザインのカードを持っているかどうかが、毎日の生活の気分に関わってくるのですから! 実はそんなライフスタイルにこだわりたい人にぴったりのクレジットカードがあるんです。それはエポスカード。 一体、どんな券面を展開しているのでしょうか。早速、チェックしていきましょう。

“ちいかわ”に胸キュン! 財布の中が癒し空間になるコラボカード!

最近、筆箱やノートなどの文房具や、タオルやマグカップといった生活雑貨でもおなじみになった“ちいかわ”。イラストレーター・ナガノさんが2020年よりTwitterで漫画を発表し、そのかわいさとシュールな物語で人気に火がつきました。アニメ化も予定され人気はとどまることがありません。そんな老若男女の心を掴んで離さない“ちいかわ”がエポスカードとコラボしてるんです! パチパチパチパチ!! デザインは次の2種類。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎが流れ星といっしょに飛んでいてとってもキュート! 持っているだけで癒されますね。

ちいかわの世界観を活かした“おかいもの検定1級”デザインのカード。こちらを見つめるちいかわが、じわじわと愛おしく思えてきます……!

さらにカード申し込み後、3ヵ月以内に累計税込1万円以上をショッピングでご利用いただいた方は、非売品の「ちいかわおかいもの検定マスコット」がもらえちゃうんです。

財布にこのカードを忍ばせて、マスコットキーホルダーもつけちゃえば、あなたのお財布は無敵の癒しグッズに! でも、エポスカードがすごいのはこればっかりじゃありません。コラボカードはまだまだあります!

「ちいかわ」カード 詳細はこちら>>

3月25日新登場! 大人気イラストレーター・まんが家のにしむらゆうじ作、ごきげんぱんだ&こねずみのデザイン

“ごきげんぱんだ”といえば、チャットアプリのスタンプ。かわいらしい表情とクスッと笑ってしまうようなセリフ、時には毒気のある言葉でチクリとすることもあり……ユニークなキャラクターで人気ですよね。

ポップな色使いがかわいいポーチなどの雑貨や、抱きしめたら心がホカホカになるぬいぐるみなど様々なグッズも展開されています。「ただいま、絶賛収集中!」という方もいるのでは?

そんな、大人気イラストレーター・まんが家のにしむらゆうじさん書き下ろしデザインの“ごきげんぱんだ”そして“こねずみ”も、エポスカードの券面になって登場です! 期待通りのキュートなポップさと、キャラクターらしさ溢れるセリフでファン魂をくすぐってくれるデザイン。

しかも、コラボカードがデビューする時期には、「にしむらゆうじ展~エポスカードの巻~」も開催されるんです。にしむらゆうじ展の物販コーナーで、このカードを使ってお支払い……なんて推し愛を炸裂させてみませんか!?

にしむらゆうじ展~エポスカードの巻~ キャンペーンページ>>

まだまだあるぞ! 魅力的なキャラクターコラボ券面! エポスのコラボレーションカードを詳しくご紹介

今やエポスカードといえば、コラボレーションカード! というくらい、定番になっていますが、あえてここでその魅力をご紹介しましょう。券面のデザインは、書き下ろしのオリジナル”のものも。しかも、入会特典では非売品のオリジナルグッズももらえます。

カードで買えるものは多々あれど、カードそのもの、カードの入会特典は買うことができない……。なんとまあ、心くすぐる仕掛けなんでしょう。これは乗っかるしかないですね! たくさんのアニメやゲーム、キャラクターとコラボしているので、あなたの“好き”にも出会えるはず。エポスのコラボカードで、大好きなキャラクターと幸せなショッピングを味わってくださいね!もちろんポイントもしっかりつきますよ。

私の“好き”と出会えるかも!? エポスのコラボカード>>

大好きなキャラクターと一緒なら…… お買い物がさらに楽しくなる! 心潤う!!

毎日の生活を、ホッと癒してくれたり、フワッと幸せにしてくれる、かわいいかわいいキャラクター。雑貨店やアニメグッズ店でお買い物をしている時間って、本当に満たされますよね。 そんな時、大好きなキャラクターのカードが一緒なら、新生活でのお買い物もさらにウキウキするものになるはず。大人になったらクレジットカードって、誰しも持つようになるもの。だったら、お気に入りのデザインのものを持ちたいですよね。 毎日を好きなもので満たしたいあなたにぴったりのカード、エポスのキャラクターコラボレーションカードを作ってみませんか?

「ちいかわ」カード 詳細はこちら>>

コラボレーションカードはこちら>>

