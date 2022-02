まだまだ男として枯れてはいない……ただ、今以上にパワフルに昼も夜も活動したい! パートナーと楽しみたい。そう願う若い男性も多いのではないだろうか。

「テストコアNO3」は、さらなるスペックを求める男性から人気のサプリメント。口コミ人気も高まっているこのプロダクトの秘密に迫る。

若年層でも多くの悩み

男性としてのパフォーマンスに関する悩みは年を取ってからのもの、というイメージはないだろうか。だが、実際は若年層にも元気が出ないと悩んだ経験があるという人は少なくない。

35歳以下の男性561名を対象にWEBアンケートを実施したところ、35歳以下でもパフォーマンスに関する事で悩んだ経験がある人の割合は81%にものぼる。

悩みの種類は様々だ。中高年になると活力不足などに関する悩みが増える傾向にあるが、若い男性の場合はクリティカルな悩みではなくパートナーをより満足させたいと考える人が多い傾向にある。悩みの種類は違えど、男性特有の悩みという意味ではどの世代にも存在するようだ。

テストコアNO3とは

そんな男性ならではの悩みを抱える20代や30代におすすめのサプリメントが「テストコアNO3」。今、口コミやレビューで人気が高まっているサプリメントのひとつで、高齢者向けの活力補給サプリではなく、科学に基づいた戦略的栄養補給が高評価の理由だ。3つの特許と5つの先端成分が配合されていることで、自信の増大、みなぎり支援、効率化のトリプルブーストを創出し、戦略的なエネルギー供給を目的としている。

テストコアNO3は、年齢を重ねた世代に向けたサプリメントではなく、若年層から中年層を対象とした”エネルギーサポート”がコンセプトとなっているプロダクト。実際、テストコアの利用者は20代男性が28%と最も多く、次いで30代男性が26%と、若年層が評価しているサプリメントとなっている。活力不足を感じる高齢者向けプロダクトが多く存在する男性向けサプリ業界の中では異質ともいえる存在だ。

配合成分もテストフェンやS7など、若く健康な男性を対象とした素材を使用。高齢男性向けの活力食材とは異なり、テストフェンは30代以下の若く健康な男性を対象とした試験データが多数確認されている成分。確かなエビデンスで、さらなる高みを目指したい人向けのサプリメントだ。

エネルギーサポートのメカニズム

テストコアNO3には、男性をサポートするメカニズムとして大きく3つの仕組みが採用されている。

ひとつ目は「テストブースト」。これはより濃い男らしさをサポートする仕組みだ。海外ではトップアスリートやトレーニーも愛用する素材の中から、日本の安全基準を満たすものを厳選している。先ほども説明したテストフェンに加え、必須ミネラルである亜鉛が該当する。

次に「NO3ブースト」だ。男性としてのパワフルな持続力発揮において重要となるのが、“めぐり”だ。ニュートリションに関するリテラシーが高い方であれば、誰でも聞いた事があるスーパーアミノ酸のアルギニンやシトルリン。テストコアNO3にはこれらに加え、NO3と呼ばれるアルギニンやシトルリンに並ぶ物質を保有するサビートを採用。さらには、まだまだ珍しいS7と呼ばれる開発されたばかりの素材をいち早く採用している。

3つ目は「バイオブースト」。無駄の無い栄養摂取は、サプリメントユーザーにとって永遠のテーマ。サプリメントなどでいくら栄養を補給しても、尿や便などで吸収されずに排出される事は非常に多い。そのような無駄を可能な限り減らし、より効率的に力にする事を目指すため、アストラジンとバイオペリンの2つの特許取得成分が配合されている。

日本ではまだ聞きなれない素材だが、海外ではすでに効率を求めるサプリユーザーから注目されているものとなっている。

テストコアNO3の成分

そんなブースト機能が備わったテストコアNO3に含まれる成分は、確かなデータに裏打ちされたものばかりだ。

【1】テストフェン®(450mg/日)

テストフェンはフェヌグリークの種子から抽出したエキス。フェヌサイドと呼ばれる特殊なサポニンを濃度50%以上で規格化し、特許を取得。若年男性を対象とした研究データも非常に豊富で、18~35歳の健康な男性を対象とした実験では、パートナーとの時間だけでなく、ボディメイクなどに関するデータも確認されている。

【2】サビート®(1,050mg/日)

スーパーフードとしても知られる程栄養価の高いビーツを極限まで濃縮した最新素材で、パフォーマンスの源となるNO3イオンを2%以上の濃度で完全規格化。血液のように赤く、テストコアNO3の鮮やかなカプセル色を実現した天然素材で、めぐりをサポートするアルギニンやシトルリンなど、王道のアミノ酸に変わる新たなサポート素材となっている。

【3】シトルリン&アルギニンMIX(500mg/日)

男性の元気の源となるスーパーアミノ酸として注目されている素材。アルギニンとシトルリンは相性が非常に良く、同時に摂取することで相互作用が期待できる。テストコアNO3には1:1のベストな割合でのミックスを実現。

【4】S7(50mg/日)

S7は7種類の植物由来エキスを独自の比率でブレンドした世界最先端の素材で2018年に発表されたばかり。少量で高いパフォーマンスが期待でき、2019年に「Best New Ingredient of the Year」も受賞した。日本国内ではテストコアNO3以外ではいまだ採用されていない素材だ。

【5】アストラジン®(50mg/日)

アストラジンはキバナオオギとデンシチニンジンを1:1の比率で配合した植物由来の素材。効率的に栄養を力にするために開発され、米国だけでなく中国や台湾など複数の国でも特許を取得している。

【6】バイオペリン®(5mg/日)

黒コショウを特殊技術で抽出し、ピペリンと呼ばれる物質の濃度を95%以上で規格化。バイオアベイラビリティにアプローチする事から命名されており、海外では高級サプリのスタンダードになりつつある。

【7】亜鉛酵母(11mg/日)

健康維持にとって重要な亜鉛。体内では作り出せないため現代人は不足しがち。テストコアNO3では外的汚染のリスクが低く、安全性の高い酵母タイプの亜鉛を使用。

成分の信頼性

成分には特許取得素材や最先端の素材が並ぶが、どれほどの信頼性があるのだろうか。テストコアNO3においては、まず規格化された素材を採用していることが信頼性につながるだろう。一般的なサプリメントの多くで、食材のエキスや粉末が使用されているが、その食材の産地や製法、濃縮技術によって有用成分にはバラつきが出てしまうことがある。

規格化された素材は、各食材に含まれる有用成分をしっかりと把握し、含有量や濃度を決めて余計な部分を取り除いて作られるため安定性が高い。テストコアNO3では、テストフェン(フェヌサイド/独自のサポニン配糖体50%以上保有)、サビート(NO3/硝酸塩イオン2%以上保有)、バイオペリン(ピペリン95%以上保有)などが規格化された素材となっている。

また、テストコアNO3では徹底して研究データが豊富で先端性の高い素材を採用していることも信頼につながるといえる。サプリメントの原料における特許とは研究データがしっかりしており、有用性があることで初めて容認されるもの。

例えば、テストフェンは満足度やパフォーマンスなどにおいて、多くのデータが確認されており、米国での特許を取得している。そのほかにも、テストコアNO3には以下のような特許取得素材が採用。S7は2018年にリリースされたばかりの最先端の成分となっており、すでに数多くの賞を獲得している。

・テストフェン:米国特許

・アストラジン:米国、台湾、中国で特許取得

・バイオペリン:米国、ヨーロッパ、日本、カナダで特許取得

・S7:2018年に誕生し、翌年2019年に「Brand New Ingredient of The Year」受賞



そして、高い安全性の確保も信頼の証となる。テストコアNO3はGMP認定工場による国内製造で、残留農薬検査、土壌の検査、放射性物質検査の実施など、安全な製品づくりのための検査を厳密に行っている。

ユーザーの声

テストコアNO3は110名の栄養士及び管理栄養士を対象とした調査調査で「悩む人に勧める 男性支援サプリ 」「成分が先進的な 男性支援サプリ」「信頼性が高いと思う 男性支援サプリ」で1位を獲得し、3冠を達成している※。ありきたりな活力食材ではなく、海外でも研究データが豊富で信頼性の高い素材を採用したサプリメントとして、専門家からも評判は高い。

何が入っているのかが分からない、そもそも飲んで大丈夫なのか?そんな不安払しょくに向けて、配合成分名と配合量を全て公開する非常に透明性の高いテストコアNO3。パートナーとの時間をより良い物にしたいと考える男性陣からも信頼を寄せられる理由は理解できる。

製品の信頼性 商品化までの道のり

テストコアNO3は国内最大のクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にてプロジェクトを実施、支援者を募った。男性の悩みにアプローチするサプリメントには、いかがわしさなどネガティブな印象を持たれてしまうこともあるが、そんなイメージを払拭するためにも、「革新性の高いプロダクト」と「それを支援したいリテラシーの高いユーザー」が集まるクラウドファンディングにチャレンジしたのだ。

「CAMPFIRE」でのクラウドファンディングの結果、なんど目標額を大きく上回る400%を達成。若年層から中年層向けのパフォーマンスサプリメントという珍しいプロダクトが多くの人の目に留まり、たくさんの応援の声が届いたという。

製品の信頼性

男性の悩みに向き合うポジティブなイメージのサプリメントを届けたいという想いは、クラウドファンディングだけでなく、自治体からの支援も受けられるほどの信頼を獲得している。

神奈川県とデロイトトーマツベンチャーサポートが共同で実施する、事業支援プログラム「かながわ・スタートアップ・ハブ」にテストコアNO3などを販売する株式会社アルファメイルが会社として採択された。

「かながわ・スタートアップ・ハブ」は、社会課題の解決を目的としたスタートアップ企業を支援するプログラムで、日本人男性の3人に1人がかかえる活力の悩み解決に向けて、科学的側面から取り組むアルファメイルの姿勢が評価されて実現したもの。自治体の支援対象となるほど、信頼性の高い製品づくりがされているという証のひとつではないだろうか。2021年現在、男性のパフォーマンスを支援するサプリメントの業界では唯一の採択となっている。

業界内での強み

テストコアNO3が支持される理由や、業界内での強みはどのようなところにあるのだろうか。アルファメイルの渡邉洋樹代表取締役社長は、このように考えている。

実際に使用しているユーザーの口コミ

実際にテストコアNO3を使っているユーザーの口コミやレビューには、どのような声が寄せられているのだろうか。Twitterなどの書き込みを見てみよう。

ユーザーの口コミ~夜編~

・5月3日にテストコアが届いて飲み始めました! 現在かなり実感しております!

・テストコア飲んでコンディションを上げていきます!

・テストコア初日に飲んだ感想 独特な匂いがする。体に変化なし。今後に期待

・当方既に半年近くテストコアNO3を飲んでいます。

・高いですが試してみる価値はあると思います。もちろん飲んですぐにどうこう、というわけではなく、継続していくとじんわり少しずつ来る感じです。

・とりあえずテストコアNO3飲みはじめて、21日経ったようだ。とりあえず飲み続けるぞー多少の効果は確認出来てる気がするし

ユーザーの口コミ~その他~

・テストコアNO3飲んでるけど、少なくとも元気にはなったし、気持ち増えたような……

・テストコアNO3はまだ飲んでる。飲んでたおかげで、年度末のくっそ忙しい時期を乗り切れた気すらする。なんかよくわからんが、仕事に対するやる気が例年と半端ないくらい違った

・こいう精力的なサプリってギラギラギトギトした胡散臭いパッケージを想像してたけど、そうじゃないのもあるんだな。まあテストコアNO3が特別なだけかもしれませんが笑。パッケージ、ヤバイくらいオシャレでカッコいいです。飲んでるのが人にバレても全く恥ずかしくない

・サプリ飲み切る前にテストコア買った。やっぱり4袋+3が一番安いよね~

* * *

テストコアNO3は、若年層の声に耳を傾け、健康な男性における実験データによる、確かなエビデンスのある素材を使うというこだわりからクラウドファンディングや自治体からの支援など、ゆるぎない信頼性を得てきたナイトサプリメント。口コミやレビューからも、その信頼性の高さがうかがえるプロダクトとなっている。お得という理由もあるだろうが、複数袋をまとめて注文するユーザーが多いのは、信頼性が高いという事も理由の一つだろう。

男性向けサプリ業界では全額返金保証とはいえ、初回1袋のみが返金対象となるケースが非常に多い。そんな中、テストコアNO3は1袋の注文はもちろん、7袋まとめて購入した場合(複数袋の方がお得なため人気)でも、その全てが返金の対象となる徹底的なアフターサポート体制が実装されている。自信の表れでもあるのだろうか。

海外トップアスリートも愛用する最先端の素材を積極的に採用したハイエンドなテストコアNO3。まだまだ現役だが、「今よりもさらに」を求める男性は、ぜひ試してみるべきではないだろうか。

