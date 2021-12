まさかの沼落ち! 四六時中、推しのことを考えている……そんな神作品と出会える幸せに遭遇したあなた。きっと今、1番したいことは推しのグッズを集めること……じゃありませんか? 推しのアクリルスタンドや缶バッチ、ぬいぐるみなどのお買い物って本当に楽しいですよね。そんな時、お財布の中に推しのカードがいたら、お会計時にはそれを見せつけるかのようにレジに出せたら……もう最高すぎです。今回は、“私の好き”に出会えるカードをご紹介します。

私がキュンとした瞬間…… そこからはじまる推し活

推し活に忙しいみなさん! 今の推しは誰ですか? 90年代から長年爆発的な人気を誇るバトル漫画、アニメも漫画も愛されて止まないコメディ作品。はたまた、ほんわかしたゆるさにキュンとしちゃうキャラクターたち。 日本って本当、尊いです。私たちを夢中にさせてくれるアニメやキャラクター、映画、漫画がこんなにも揃っているのですから。

聖地である池袋や秋葉原に行ったらもう、1日中お買い物やクレーンゲームを楽しんで、「忙しすぎる〜!」なんて嬉しい悲鳴をあげている方もいることでしょう。 ところで、キャラグッズや映画チケットの購入などにクレジットカードを使う方もいるのでは。なぜなら、ポイントの還元があったり、割引で買える特典があったりと、現金で買うよりずっとお得ですからね。

そんなクレジットカードがもし、推しのデザインだったら!? これ、すごく嬉しいことじゃないですか? お財布の中に常に推しがいて、推しのグッズを買うときも推しのカードで決済し、レジでの一部始終で推し愛を見せつけることができるのです……トキメキますよね。

実は、そんなカードがあるんです。それは、人気のアニメ・ゲームやエンターテイメント作品とコラボレーションしたエポスカード。

様々な種類のアニメやゲームとコラボしたカードで、絵柄はほぼ全て描き下ろしのオリジナルデザイン。 しかも入会すると、特典で非売品のオリジナルグッズがもらえる! これまでにはアクリルスタンドやタオルハンカチなどここでしか手に入らないグッズがあり、実際に入会した人の動機も「オリジナルの限定入会特典が非常に魅力的だった」という声がとても多いのだそう!

これは見過ごせませんね。

エヴァンゲリオンエポスカードも! 特典グッズも超豪華、これは必需品!

2021年春に、26年の月日を経てついに完結した『エヴァンゲリオン』シリーズ。 説明するまでもないかもしれませんが、改めてご紹介すると、『エヴァンゲリオン』シリーズは、親子2世代に渡ってファンという方も多数いる世界に誇るクールジャパンの代表とも言えるアニメです。汎用人型決戦兵器「エヴァンゲリオン」を操縦する14歳の碇シンジに共感し、ミステリアスな雰囲気が漂う渚カヲルの虜になった……という方もいるのではないでしょうか。

さて、そんな『エヴァンゲリオン』シリーズとのコラボカードの絵柄は4種類。

プライド高き孤独な美少女、式波・アスカ・ラングレーと『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』から登場した真希波・マリ・イラストリアスのダブルヒロインバージョン。

物語の謎の中核を握る渚カヲルバージョン。超絶なイケメンの彼に身も心も捧げている女子も多いのでは?

シルエットデザインの初号機バージョン。これはカッコイイ! 持っていることを自慢したくなりますね。

二頭身キャラバージョン。人物だけでなく零号機、第4の使徒、A.T.フィールドのほか、シンジが使っている音楽プレイヤーなどが描かれているのがニクいっ!

こんなエヴァ・コラボカードですが、入会特典も超豪華!

入会特典01 エヴァンゲリオンエポスカードにご入会後、

2か月以内に累計税込5,000円以上をショッピングでご利用いただいた方へ

「エポスオリジナル マリ&アスカ キャンバスボード」をプレゼント!

エヴァンゲリオンエポスカードにご入会後、2か月以内に累計税込5,000円以上をショッピングでご利用いただいた方へ「エポスオリジナル マリ&アスカ キャンバスボード」をプレゼント! 入会特典02

WEB入会のお客様はご入会より1か月間、マルイ・マルイの通販、モディにて

エポスカードでお買い物をすると、いつでもご利用額から10%OFFに!

※マルイ・モディ店頭入会のお客様は「2,000円分のご優待クーポン」が特典となります。 WEB入会のお客様はご入会より1か月間、マルイ・マルイの通販、モディにてエポスカードでお買い物をすると、いつでもご利用額から10%OFFに!

エポスカードってどんなカード? 使うとどんないいことあるの!?

こんなステキなコラボを展開しているエポスカード。どんなカードなのでしょうか。VISAマークのあるお店なら、どこでも利用できるクレジットカード。つまり、持ち合わせがなくても、このカードで決済ができ、後払いでショッピングや飲食、サービスの利用ができます。もちろん紛失・盗難時は全額保証なので安心です。

……と、ここまでは普通のクレジットカードと違いはありません。 何が大きく違うかって、なんと入会費も年会費も一切かからないということ!

年会費が0円なのに、様々なところで割引や特典がつく! 年会費が0円なのに、ETCカードが無料で申込できたり、レンタカーの優待があったりと、様々なサービスがある! す、すごい。ちょっと想像してみてください。 たとえば、友達と推しグッズのショッピングを楽しんだ後にカフェでドリンクサービスを受けることを。 たとえば、舞台やイベントが特別価格になることを。 たとえば、ショッピングでボーナスポイントがもらえることを……。 つまり、工夫次第で、推し活がうんとお得にできちゃうんです!

もはや……そう。

「持たなきゃダメだ!」

そんな気持ちになりますね。

持っていると楽しい気分になって、使えばお得になるエポスカードのコラボカード。 アニメ系グッズ専門の通販サイト「マルイノアニメオンライン」でも使えます。 ぜひ、あなたのお財布にも、推しカードを入れておきませんか。

