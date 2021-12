気付いたら街路樹も葉を落とし、冬真っただ中。今年も残すところ1カ月を切り、新年の足音が近づいてきた。

公共の場や人が集まるスポットへの外出もままならなかった1年だったが、そんななかでも魅力的な作品は多く公開された。今回は、2021年に公開された話題作をはじめ、WOWOWの「配信でも楽しめる!年末メガヒットスペシャル!」で放送・配信される映画作品をご紹介。

今年の年末年始は「気になっていたあの作品」を鑑賞しつつ、お家でゆっくり過ごしてはいかがだろうか。

この夏注目を集めた、ハリウッド生まれのファンタジーコメディ。ゲームの脇役である男性“ガイ”が、ありえないほど“いい人”すぎるヒーローとして、世界を救おうと立ち上がる。

あらすじ

オンラインゲーム“フリー・シティ”の脇役(モブキャラ)・ガイは、銀行の窓口係として同じような毎日を繰り返していた。彼はある日、プレイヤーが操る女性キャラのモロトフ・ガールに一目惚れ。自我に目覚めた彼は、彼女に好かれようとプログラムされていない行動をとり始める。ゲームの運営会社で働くミリーとキーズは、ガイを異端分子としてゲームから消そうと悪戦苦闘。一方、ガイは持ち前の人の良さでゲーム内での存在感を高めていくのだった……。

主人公・ガイを演じるのは『デッドプール』シリーズなどで大人気のライアン・レイノルズ。ただの脇役だった彼が自立したヒーローとして成長していく姿に胸が熱くなる作品だ。

第93回アカデミー賞で作品賞、監督賞、F・マクドーマンドに対する主演女優賞という3部門を制覇した注目作品。第77回ヴェネチア国際映画祭では、金獅子賞を受賞した。

あらすじ

リーマン・ショックによる不況が続く2011年。ネバダ州のとある町で、60代女性のファーンは企業の倒産と共に仕事も家も失った。彼女はキャンピングカーに全ての家財を積み込み、現代の“ノマド(遊牧民)”として全米各地を放浪しながら生きることを選ぶ。

各地で短期の仕事をしては別の土地に移動し、その日その日を懸命に乗り越えるファーン。彼女はそれぞれの土地で自分と同じような境遇の人々と出会って交流していくが、やがて大きな金銭的問題と直面する……。

実録小説『ノマド:漂流する高齢労働者たち』を原作とし、クロエ・ジャオ監督自身が脚本を担当。広大な自然のなかで、生きる希望を探し求めるロードムービーとなっている

漫画家・ヤマシタトモコの大ヒット作「さんかく窓の外側は夜」(リブレ刊)を、岡田将生と志尊淳のW主演で実写化。霊を“はらえる”男と、霊が“見える”青年という心霊探偵コンビが未解決殺人事件に挑戦する。

あらすじ

幼いころから、幽霊が見える特異体質に悩まされていた三角(志尊淳)。ある日、彼が働く書店に冷川(岡田将生)が現れて「自分は除霊師だ」と名乗る。三角は「僕といれば怖くなくなりますよ」という冷川の言葉を信じ、除霊作業の仕事を手伝うことに。

そんななか、彼らは刑事の半澤(滝藤賢一)から依頼された未解決殺人事件の捜査に乗り出す。調査を進める2人は、自殺した犯人の霊と接触。その霊を通して見た情報をもとに、2人は真相に近づいていく……。

岡田将生と志尊淳の初共演・W主演となる本作。また、ストーリーの鍵を握るヒロイン役の平手友梨奈が魅せるカリスマ性にも注目だ。

世界的な大ヒットミュージカル舞台を、豪華キャストで映画化。ロンドンの路地裏を舞台に、野良猫たちの喜怒哀楽を描く。

