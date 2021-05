とある居酒屋の結婚式披露宴帰りの男女の中に正太(濱田岳)がいて、仲間の写真を撮っていた。実は正太は新婦に密かな思いを抱き写真に撮っていたのだが、その気持ちに気づかれること無く新婦は結婚、正太は新婦の幸せを祈るしかなかった。一緒に過ごした思い出をカメラに収めたままで… 居酒屋を後にした正太は、南千住駅に向かう。しかし土地勘が無いためか、駅に着くのが遅れ終電を逃してしまう。知らない街で途方に暮れる正太。そこへ外国人の男女二人が声をかけてきた。そのソフィー(ノエミ)とジョエル(マチュー)は、近くにあるはずの宿泊場所を探しているらしいのだが、なかなか着かずに言い争いをしながら正太に道を尋ねてきたのだ。 (写真)片言の英語で対応し、宿泊場所へ案内する正太。ついでに自分も泊まっていこうと部屋に入った正太のところに、ソフィーがやってきた。「I'd like to go some place listed in this guidebook.Could you tell me where those are?」 かくして正太はソフィーに、スマートフォンを辞書代わりに夜の南千住界隈を案内することになり…

引用元:「終電バイバイ」3話より