最近はマスクをすることが当たり前になり、つい相手の顔の隠れている部分を想像で補ってしまうことも少なくありません。それだけに、いざマスクをはずしたときギャップを感じることもあるのではないでしょうか。

今回はそんな「マスクをはずしたとき異性に感じるギャップ」について、女性アンケートを実施。なぜ印象のズレが起きるのかを考えてみました。

【女性に聞いた】 あれ?イメージと違う……。「残念ギャップ」の理由

今回、アンケートに回答してくれたのはマイナビウーマン会員の女性115名。異性の見た目の印象について質問したところ、なんと約7割の女性が「マスクの有無でギャップを感じたことがある」と回答しました。具体的な意見は下記のとおり。

マスク姿はイケメンで、早く外した姿が見たい! と思ってたけど、いざ外すと……(37歳・女性)



マスクを外すとそこに目線がそこにいってしまうから、ケアできてないと清潔感がないなと感じる(34歳・女性)



マスクの下は、勝手に自分好みの顔を想像してしまっていた(35歳・女性)



口元の印象が分からないので、まったく印象が違った(34歳・女性)



なかには「マスクをしないほうがイケメン」といったポジティブな回答もありましたが、概ねがっかりしてしまうという意見が多く見られました。

普段隠れている部分は見えたときの“レア感”も高まるようで、マスクを外したとき特に注目度と期待値が上がってしまうのかもしれません。だからこそ、その一瞬が印象を大きく左右すると言えそうです。

特に印象を左右するのは「口周り」の清潔感

印象を左右するパーツについて、さらに詳しく聞いてみたところ、「ひげ(60%)」に次いで「歯並び(49%)」という意見が多い結果となりました。

マスクでは口元が見えないので、歯並びが綺麗だと印象が良い(34歳・女性)



隠れている部分もきちんとお手入れしている人は印象が良い。歯の色がきれいだと清潔そうだなと感じる(37歳・女性)



歯並びが1番大切。 自分も歯並びがあまり良くないので、とても気にしている(28歳・女性)



ひげの剃り残しや歯の色が良くないと印象が悪い。逆にしっかりケアできていると印象が良い(32歳・女性)



ひげの有無は好みもありますが、いずれにしても手入れされていないと印象ダウンのよう。日々のお手入れを意識することで、この部分はすぐに改善ができそうですね。

一方、歯並びについてはセルフケアだけでは難しい部分。だからこそ、しっかりケアされていると相手へ好印象を与え、周囲と差をつけられるかもしれません。もし今、自信がない人は優先的に歯並びのケアを始めてみてはいかがでしょうか?

歯並びに自信がないなら▶

マスクの下でこっそり差をつけろ!

月々9,800 円から自宅でできる歯科矯正

とはいえ、理想的な歯並びを手に入れるには時間もお金も、そして通院する手間もかかりそうなイメージを持つ人が多いでしょう。これでは気軽に始めてみようと思えないのも当然。

ですが、そんな心配を払拭してくれるのがマウスピース矯正サービス『Oh my teeth』です。従来の歯科矯正とは違い、手軽に行える矯正サービスとして今注目を集めています。ここからは、Oh my teethの特徴を詳しく紹介していきます。

自宅でできるマウスピース矯正『Oh my teeth』▶

特徴その1:定期的な通院が不要! 最短2カ月で矯正完了

Oh my teethでは従来の矯正のように定期的な通院の必要がありません(※1)。

まずは、最初に無料の歯型スキャンとレントゲン撮影(パノラマ撮影およびCT撮影※2)を行います。すると後日、スキャンした歯型をもとに作成したオーダーメイドのマウスピース矯正キットが自宅に届くので、あとはマウスピースをつけて生活するだけ。

※1 歯並びの状態によっては複数回の通院が必要な場合があります。

※2 ドクターの判断に基づき、本人の許可をとった上で行います。なお、提携クリニックによって設備が異なります。

治療期間:約3カ月/治療総額:33万円(税込)

治療期間:約3カ月/治療総額:33万円(税込)

※保険適用外の自由診療となります。

※研磨処置(IPR)1回が含まれています。

※効果や感じ方、歯がどのくらい動くかについては個人差があります。

以降、サポートは基本的にオンラインで行われるので、定期的な通院の手間や、病院の予約等の心配もいりません。個人差はありますが、部分矯正の場合は最短2カ月で完了します。

体験者の実績を写真でチェック▶

特徴その2:月々9,800円から!

通常、歯科矯正には保険が効かず、歯並びの全体矯正となると100万円を超えることも。ですがOh my teethの場合は、前歯の部分矯正に特化することで、月々9,800円から(※3)という価格を実現しています。基本的には、矯正途中で追加費用がかかることもなく、料金設定が明瞭な点も魅力的です。

また、問診票を事前にLINEで入力できたり、口中の写真を1秒間に約6,000枚撮影できる3Dスキャナを導入することで、オペレーションコストの削減にも積極的。忙しいビジネスパーソンにも負荷が少ないよう工夫されています。

月々9,800円から! Oh my teethの料金プラン▶

※3 月々9,800円(税込)は前歯の部分矯正のBasicプランでデンタルローン(36回)利用の場合。一括払いの場合は33万円(税込)。奥歯からなおす全体矯正のProプランもあります。

特徴その3:24時間LINEでドクターに質問ができる

もちろん、低価格だからといってサービスの質が低いわけではありません。Oh my teethはサポート体制も整備されており、歯科衛生士、歯科医師などがチームを組んで丁寧に対応してくれます。

日々の矯正については、LINE Botでマウスピース装着のリマインドやアドバイスが毎日届きます。これなら、面倒になってサボってしまう心配もありません。

もし気になることがあればLINEでドクターに質問できるほか、ビデオ通話でのオンライン相談にも対応。希望があればドクター判断のもと、Oh my teethが提携している矯正専門のクリニックで相談や診察も可能です。

Oh my teethについてもっと詳しく▶

まずは無料で歯型スキャン!

自信を持てる歯並びを手に入れよう

マスクをするのが当たり前になった今、逆に「マスクをはずしたときの印象」は大きなインパクトを与えます。特に顔のパーツの中でも印象を左右する「歯」については、しっかりとケアをして自信をもっておきたいところ。

歯科矯正というとハードルが高いと感じるかもしれませんが、Oh my teethなら低価格かつ短期間で矯正が可能です。自分の歯の状態を知っておくことは予防医療の観点からも重要。まずは無料の歯型スキャンから試してみてはいかがでしょうか。

まずは無料の歯型スキャン▶

※歯科矯正治療は医療行為です。誤ったマウスピース型製品の使用による副作用などのリスクがあります。

※マウスピース矯正は保険適用外の自由診療となります。

※Oh my teethのマウスピース矯正に限らずすべての歯科矯正に共通することですが、効果や感じ方、また歯がどのくらい動くかについては個人差があり、どの矯正方法を選んだ場合でも、満足のいく治療結果が得られない可能性がございます。

※Oh my teethでは、不安なことがあれば24時間いつでもLINEでドクターにご相談いただけます。 【お問い合わせ】

株式会社Oh my teeth

https://www.oh-my-teeth.com/

マスクと見た目の印象に関するアンケート

調査期間:2021年4月9日~4月14日

調査対象:マイナビウーマン会員(22歳~39歳の女性)

調査方法:マイナビウーマンインターネット調査

[PR]提供:株式会社Oh my teeth