島田さん

SDGsでは、多くの項目で具体的な目標値が定められていますが、実は重要な課題の1つであるデータの活用効果については明確な記述がなく、「社会のインフラとして享受すべきである」ということだと捉えています。SDGsの達成には「多種多様なデータがつながる世界」の実現が重要な意味を持ってくると考えています。 データの世界では、これまでPCやスマートフォンといった情報端末からデータを収集し、ビックデータとして分析することが主流でした。我々はこの「Cyber to Cyber」が主流の世界を「データ1.0」と呼んでいます。 これからは「さまざまな現実社会にあるモノのインターフェースから出てくるデータ」が新しい価値を生み出していく時代になるでしょう。例えば公共交通機関を利用した際のデータ、エアコンや掃除機などの家電製品を利用した時のデータ、体温を測ったり運動をしたりした時に得られるデータなど、現実社会からのデータを東芝グループでは「Physical to Cyber」、「サイバーフィジカルの情報」と呼んでいます。これまで入手困難だった「サイバーフィジカルの情報」を活用して“個人の生活のために”つなげることが重要です。「Cyber to Cyber」の時代から「Physical to Cyber」の時代に変わるこのようなデータの世界を、我々は「データ2.0」と名づけました。この世界で、東芝ならではの役割を果たしていきたいと思っています。