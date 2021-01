突然ですが、横浜といえば何を思い浮かべますか?

中華街、みなとみらい、異国情緒あふれる街並み…なかには野球やサッカーを想起する人もいるでしょうが、実は“ジャズ”にも縁が深いのです。

古くから他国との交易地として栄えた港町では、ジャズ音楽も盛んに聴かれ、演奏されてきました。そんなジャズ文化が息づく横浜には“珍しい学校”があります。

その名は『湊ヶ丘高等学校』。こちらの学校には『SwingCATS』と『星屑旅団』という“2つのジャズ部”があり、夏に開催された横浜ジャズコンテストでは合同で出場し、優秀賞を受賞している実力派なのだそう。

今回、そんな気になるジャズ部の各部長にアポイントメントを取り、ジャズに対する思いや夏の大会の裏話など、様々なお話をうかがってみました!

さっそくその様子をのぞいてみましょう。

ジャズに挑む高校生たち『SwingCATS』と『星屑旅団』

――本日はよろしくお願い致します。

SwingCATS部長 智川翔琉さん

智川:えっ!これ記事になるの!?

湊ヶ丘高校2年A組、智川翔琉(ともかわかける)です。じいちゃんがやってるジャズ喫茶ルバートをよろしく!大通り公園からちょっと距離あるんだけど、コーヒーとカレーが絶品で――

星屑旅団部長 鳴海ロランさん

鳴海: ふふ、智川くん、落ち着いて。

同じく湊ヶ丘高校2年の鳴海ロラン(なるみろらん)です。貴重な機会をありがとうございます。本日はよろしくお願いします。

――対照的な印象のお2人ですね!

では、早速それぞれが部長を務めるジャズ部、『SwingCATS』と『星屑旅団』の紹介をお願いします。

SwingCATS

智川:俺が部長をやってるのは、SwingCATS。同中の友だちや、昔からの仲間とつくった部活で、演奏したり、オススメのライブ映像をシェアしたり、口を開けばジャズの話ばっか。

休日や放課後は、みんなでジャズ喫茶に行ってセッションに参加することもありますね。

星屑旅団

鳴海: 星屑旅団は、僕が合併前の湊町高校に入学してから、メンバーを集めて結成しました。演奏だけではなく、YouTubeチャンネルに動画を公開するなど、WEBでの発信にもチカラを入れています。

というのも僕は昔、動画サイトに楽曲を投稿していたことがあって……。その時の知り合いや、ちょっと風変わりなメンバーを誘って、この部ができたんですよ。だから部活以外では、ジャズや音楽だけじゃなく、ゲームやアニメの話もするし、意外と普通の高校生かも。

YouTube動画編集時の一コマ

智川: 星屑のやつらが普通!?それ、どんな冗談だよ!(笑)

俺らも高校生でジャズ好きなんて言うと「変わってる」って言われるけど、星屑旅団のみんなには負けるって。なんていうか、発想が新しいっていうか、常識に囚われないっていうか。

――なるほど(笑)鳴海くん、智川くんの指摘を聞いてどうですか?

鳴海: 星屑旅団はそれが長所ですからね。純粋な演奏能力や、ジャズの知識、感性なんかは、SwingCATSには敵わないと思ってます。それ以外だと、「バンド」としてのまとまり、阿吽の呼吸みたいな部分は、羨ましくもあるかな。

智川: 演奏能力って意味だと、俺たちの方が優れてるってことは無いんじゃないか?下手したら演奏全体を台無しにしかねないことをしながら、ちゃんと成立させるのは、星屑のみんなの能力が高いからだと思う。

鳴海: ありがとう。けれど、夏の大会で一緒に演奏するまでは、そうは思ってなかっただろう?

智川: それは言いっこなし!(笑)

お前らだって、俺たちのこと、ただの真面目ちゃんだって誤解してたろ?

鳴海: さて、どうだったかな(笑)

「何が何でも優秀賞を取る必要があった」――激動の夏大会について

――夏の大会の話が出たので。改めて優秀賞獲得おめでとうございます。

智川: ありがとうございます!実は、優秀賞は俺たちにとっては過程でしかなくて、部活を継続できるって嬉しさの方が大きかったな~

鳴海: これは、言っていいかわからないんですが……

学校からは、優秀賞を取らなければ2つの部活を「ジャズ部」として統合する、と言われていたんです。

――統合…!?合併校だからこそ起こることですね。

SwingCATS 夏大会前の練習中。この日はクーラーが壊れていたんだとか

鳴海: はい。でもお伝えした通り僕たちは、ジャズへの向き合い方から活動内容までまるで違います。だから、何が何でも優秀賞を取る必要があった。

優秀賞を獲得した大会は夏休み期間中だったんです。だから2学期の初日に、「優秀賞」と書かれた賞状を持って職員室に向かう智川くんの、いつになく堂々とした背中を覚えています。

智川: 前日の夜からソワソワしちゃってさ~(笑)あの筒みたいなのを何回も開けて、入っているのを確認してたら、気づいたら朝になってたんだよな!

だからあの日のことはあんまり覚えてない(笑)

鳴海: なるほど(笑)あの日の智川くんの「優秀賞取りました!SwingCATSも星屑旅団も続けます!」という宣言、あまりの迫力に職員室全体が圧倒されていたんだけど、大声で叫んだと思ったらそれっきり何も言わないから、先生たちが怯えちゃって。

智川: え、それマジ? 全然俺の記憶と違う……。

鳴海: もちろん、冗談だよ。

楽しかったことも、苦労したことも。ぎゅっと詰まった夏の思い出たち

――無事にそれぞれの部での活動継続が決定したわけですが、夏大会で起こった楽しかったことや、苦労したことなどお聞かせください。

(ファンの皆様へ――夏の大会の様子は第1部CDシリーズでお楽しみいただけます!)

鳴海: 苦労したことといえば、やっぱり2つの部活のみんなをまとめることですね。SwingCATSと星屑旅団、合わせて16人。吹奏楽部と比べれば少ない人数だけど、かなり癖の強いメンバーが集まっています。ひとつのゴールに向かってみんなが一丸となれたのは、智川くんのリーダーとしての資質だと思っています。

智川: どうだか。あの時、鳴海は全然リーダーっぽいことしなかっただろ?いまだから思うけど、あれって、みんなが迷わず俺の言うこと聞くように仕向けてくれたんじゃないか?

鳴海: それでも衝突するメンバーは多かったね。

智川: いやホントに……。ユーキと安藝月なんか、前日までもめてたし。

鳴海: 輝(てる)が堂嶌くんと殴り合ったこともあったね。智川くんは当日遅刻するし――

智川: ストーップ!! その話はここまで。

なんだかんだ、大勢での演奏は楽しかったです。あ、SwingCATSは夏らしく、メンバーの家で合宿をやったり、練習終わりにお祭りに行ったりもしたな!





秋のMMアンサンブル・コンテストに向けて

――Instagramでは夏の大会までの2つのグループの様子が綴られていて、それも青春だなあ、と感じました!そんな夏の大会を経た16人ですが、秋のMMアンサンブル・コンテストは、規定上、少人数でのエントリーなんですよね?

天城輝之進さん、堂嶌燎さん、智川翔琉さん、鳴海ロランさん(左から)

智川: そうなんです!だから、SwingCATSは4人ずつに分かれて、2組でエントリーしました。

鳴海: 奇遇だね。星屑旅団も、4人ずつで挑むつもりだよ。

智川: マジ?チーム分け、大変じゃなかった?

SwingCATSは最初、中学時代からの昔なじみの初期メンバーだけでエントリーするつもりだったんです。でもそのメンバー、この大会には因縁があって……だから、4人だけで出場しようと。そしたら、残りのメンバーも『バンドを組んでエントリーしたい』と言い出したんです。

鳴海: 依吹くんだろう? 夏の大会後、すごくやる気に燃えていたのを覚えているよ。

智川: そうそう、でも青だけじゃなくて、みんな同じ気持ちだったみたいで、部長としてはすごく嬉しかったし、心強かったな。

鳴海: 素敵だね。星屑旅団は最初から2組でエントリーすると決めていたんだ。僕の独断だけれどね。チーム分けも、僕が決めた。ウチの8人が、一番輝けるように……

青春は一瞬の煌めきだ。燃え尽きるつもりじゃなければ輝けない。もしかしたら2組とも、この大会では満足な演奏ができないかもしれない。けれど、この組み合わせで挑まなければ意味がないと、僕は思っているよ。

智川: 相変わらず鳴海は詩人だな~。チーム分け、あとでこっそり教えてくれよ(笑)

――秋の大会、取材に伺う予定なので、演奏楽しみにしています!最後に、大会への意気込みをお願いします。

智川: 夏の大会は、優秀賞は取れたけれど最優秀賞は該当なしだったから、どこか不完全燃焼で……。それに、さっきも言った通り、個人的にはこの大会には思い入れがあるんです。顔見知りや、ベテランの方々も出場されるので、気軽に「絶対優勝!」なんて言えないですけど、少なくとも気持ちでは絶対負けません!

それは、俺だけじゃなくてSwingCATSみんな同じだと思います。

鳴海: なんて言ってますけど、彼は優勝することしか考えてませんよ。(笑)

僕たち星屑旅団にとって、この大会は本当に大きな機会になると思っています。伝統ある大会を自分たちのために利用するようで恐縮ですが、勝ち負け以上に、自分たちが何を得られるのか、大会を終えた時に、何を見ているのか。今からとても楽しみです。

――お2人とも、ありがとうございました!

『JAZZ-ON!』第2部順次発売! ジャズに挑む高校生たちの青春を見逃さないで

自分自身が手本として走りながらメンバーを鼓舞するSwingCATSの智川くん、どこか掴みどころのない言動とは裏腹に高校生離れした統率力でメンバーを率いる星屑旅団の鳴海くん。

まったく異なる部長が率いる『SwingCATS』と『星屑旅団』の16人がMMアンサンブルコンテストでどんな活躍を見せるのか、ますます楽しみになりました。

秋のMMアンサンブルコンテストの様子は2021年1月22日から順次発売される『JAZZ-ON!』第2部にて描かれます。ミニアルバムを買うと発売記念イベントへの抽選応募ができるので要チェック!

