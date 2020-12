01 Big Star Blues (ビッグスターの悲劇)

02 フリフリ '65

03 希望の轍

04 気分しだいで責めないで

05 匂艶(にじいろ) THE NIGHT CLUB

06 メロディ (Melody)

07 逢いたくなった時に君はここにいない

08 あっという間の夢のTONIGHT

09 JAPANEGGAE (ジャパネゲエ)

10 死体置場でロマンスを

11 Computer Children

12 鎌倉物語

13 BLUE HEAVEN

14 LONELY WOMAN

15 SAUDADE 〜真冬の蜃気楼〜

16 ごめんよ僕が馬鹿だった

17 涙のアベニュー

18 思い出のスター・ダスト

19 シャ・ラ・ラ

20 LOVE AFFAIR 〜秘密のデート〜

21 ピースとハイライト

22 東京VICTORY

23 爆笑アイランド

24 愛と欲望の日々

25 イエローマン 〜星の王子様〜

26 怪物君の空

27 BOHBO No.5

28 ボディ・スペシャルII(BODY SPECIAL)

29 勝手にシンドバッド

ENCORE

EN1 天国オン・ザ・ビーチ

EN2 ロックンロール・スーパーマン 〜Rock’n Roll Superman〜

EN3 栄光の男

EN4 Oh! クラウディア

01 YOU

02 ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)

03 希望の轍

04 Big Star Blues(ビッグスターの悲劇)

05 フリフリ '65

06 朝方ムーンライト

07 タバコ・ロードにセクシーばあちゃん

08 海

09 夕陽に別れを告げて

10 シャ・ラ・ラ

11 天井棧敷の怪人

12 愛と欲望の日々

13 Bye Bye My Love(U are the one)

14 真夏の果実

15 東京VICTORY

16 匂艶(にじいろ) THE NIGHT CLUB

17 エロティカ・セブン EROTICA SEVEN

18 マンピーのG★SPOT

19 勝手にシンドバッド

ENCORE

EN1 太陽は罪な奴

EN2 ロックンロール・スーパーマン〜Rock'n Roll Superman〜

EN3 みんなのうた