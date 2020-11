2019年に劇場公開された韓国映画『パラサイト 半地下の家族』。第72回カンヌ国際映画祭の最高賞・パルムドールに続き、2020年の第92回アカデミー賞作品賞も受賞し、外国語映画として史上初の快挙を飾った。



そんな話題作の独占初放送を含むポン・ジュノ監督特集が、11月にWOWOWで放送される。今回は、各作品の見どころをご紹介しよう。



後半でストーリーが豹変! 鮮やかな伏線が散りばめられた

『パラサイト 半地下の家族』

『パラサイト 半地下の家族』の魅力――。それは、ポン・ジュノ監督の計算しつくされた世界観によって作り出されている。

あらすじ

韓国のとある町で暮らすキム一家は、家族全員が失業中。半地下の家に住み、内職で日々の暮らしをつないでいた。ある日、友人の紹介で家庭教師の仕事をゲットした長男。指定された場所に向かうと、そこは高台にある大豪邸だった。長男の気転と計略により、まんまとキム一家全員がその大豪邸で働くことに成功。2つの家族は交流を深めていくのだが……。

「貧困」という社会問題をコミカルかつシリアスに取り上げている本作。前半は軽快なテンポで進み、クスっとさせられる描写も多い。しかし後半になるとガラっと展開が変わり、恐怖が顔をのぞかせる。先が読めない展開と張り巡らされた伏線から、目が離せない作品だ。

型破りなモンスターパニック映画

『グエムル 漢江の怪物』

本国・韓国では観客動員数1,300万人を超え、当時の韓国映画史上No.1ヒットを記録した『グエムル 漢江の怪物』。主人公を演じるソン・ガンホは『パラサイト 半地下の家族』でもメインキャストを務めており、ポン・ジュノ監督から大きく信頼を寄せられている俳優だ。

(C) 2006 Chungeorahm Film. All rights reserved. ※詳しくは画像をクリック

あらすじ

ある日、ソウルに流れる大河・漢江に、正体不明の怪物・グエムルが出現。怪物は手当たり次第に人間を襲いだし、河川敷は逃げ惑う人々でパニックに。その近くで露店を経営していたパク一家は何とか逃げ切ったが、その途中で愛娘のヒョンソが怪物に捕まってしまう。政府は、怪物が危険なウイルスの宿主だと考えて人々を強制的に隔離しだす。しかしヒョンソを取り戻したいパク一家は、隔離場所からこっそり脱出。得体のしれない怪物に挑み、娘の救出を試みるのだった……。

本作は単なるモンスターパニック映画ではなく、社会問題に切り込む演出が、そこかしこに施されている。 家族愛や怪物との戦いのほかにも、見どころ満載の作品だ。

息子が殺人事件の容疑者に……母親の愛が痛い

『母なる証明』

我が子を守るために、母親は怪物になる――。深すぎる愛情が行き着く先は地獄か天国か、あなたは衝撃のラストに耐えきれるだろうか。

(C) 2009 CJ ENTERTAINMENT INC. & BARUNSON CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

※詳しくは画像をクリック