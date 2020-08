長い梅雨も明け、いよいよ夏本番。輝く太陽の下ではしゃぎたいけれど、今年は室内で過ごす日が増えそうだ。「どこにも行けないし、つまらない夏になりそう……」なんて落ち込む人もいるかもしれない。しかし「家でのまとまった時間」は、映画やドラマをじっくりと楽しむ絶好のチャンスでもある。





そこで筆者がオススメしたいのは、「長編小説」をもとにした映画作品だ。作り込まれた世界観による没入感や、ギュッと凝縮された綿密なストーリーが魅力である。しかし、そのぶんボリュームもあるので、スキマ時間に観るにはあまり適していない。特に有名なシリーズものになると、「長すぎて途中で挫折した」「続編の公開を待っている間に熱が冷めてしまった」なんて人も少なくないだろう。



今回はWOWOWで8月に放送される作品のなかから、時間があるときにこそガッツリ観たい、ドップリ浸りたい3作品を紹介していこう。



『IT/イット“それ”が見えたら、終わり。』

スティーヴン・キングの代表作を映画化した大ヒットホラー。原作は文庫本で4巻まで刊行されている。恐怖に立ち向かう子どもたちの成長や青春模様が見どころのほか、"殺人ピエロ"ペニーワイズを演じるビル・スカルスゲールドの演技にも注目だ。



― 前編『IT/イット“それ”が見えたら、終わり。』あらすじ ―

時は1988年。アメリカの田舎町・デリーでは、子どもが失踪する事件が相次いでいた。13歳の少年・ビルの弟であるジョージーも、その被害者の一人。ある雨の日に「水たまりに紙ボートを浮かべに行く」と外に行ったきり、姿を消してしまったのだ。弟の失踪から立ち直れないビルは、6人の友人とともに事件の真相究明に奔走。すると、デリーでは27年ごとに子どもの失踪事件が起きていると知るのだった。彼らはこのループを終わらせるべく、人々の恐怖をむさぼる怪物「ペニーワイズ」に立ち向かう。

― 後編『IT/イットTHE END “それ”が見えたら、終わり。』あらすじ ―

前編から27年が経過し、かつて惨劇の舞台となったデリーにビルたちは集まっていた。事件の後も町に住み続けていたマイクが、他のみんなを招集したのだ。そして、彼らは「ペニーワイズ」がまだ死んでいないことを知らされる。怯えて逃げようとする仲間たちだが、マイクはペニーワイズを倒す方法を見つけた、と引き止めるのだった。今度こそ、彼らは「IT(それ)」を倒すことができるのか――?

『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット』

ジョン・ロナルド・ロウエル・トールキンの小説を原作とした、ファンタジー冒険映画。『ロード・オブ・ザ・リング』は『指輪物語』が、『ホビット』は『ホビットの冒険』が原作となっている。 トールキンが作り出した繊細なファンタジーの世界が、圧倒的な映像美で再現されている本作。観れば、ファンタジーの金字塔といわれる由縁がわかるはずだ。

(c) Warner Bros. Entertainment Inc. The Lord of the Rings, the characters,

names and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Co.,

d/b/a Tolkien Enterprises under license to New Line Productions, Inc.

※詳しくは画像をクリック