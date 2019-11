「WOWOWに入ろっかな♪」というCMでもおなじみのWOWOW。オリジナルドラマや人気映画、ライブ映像まで多彩な番組が一日を通して放送されており、ふと流しているうちに素敵な番組と出会ったりと衛星放送ならではの良さも兼ね備えている。

そんなWOWOWだが、なんとなく「テレビの前で待機していなければいけない」と思い込んでいる人も少なくないだろう。しかし、実はいつでもどこでもWOWOWの番組が観られるサービスがあるのだ。今回はそんな「WOWOWメンバーズオンデマンド」と11月のオススメ番組を紹介しよう。

ライブから見逃しまで、幅広い配信をひとつのサービスで!

「WOWOWメンバーズオンデマンド」は、WOWOWのコンテンツをテレビだけでなくPCやスマホ、タブレットで視聴できるサービス。ライフスタイルに合わせて、好きなときに好きな場所で好きなだけ観られるのだ。提供される配信形態は次の5つ。

(1)放送同時配信:3つのチャンネル(プライム、ライブ、シネマ)の放送と同時に配信

自宅にいると、番組を観ながら片手間に家事がしたいと思うことがある。そんなとき、「WOWOWメンバーズオンデマンド」ならお風呂に入ったりお料理を作ったりしながら番組を視聴できるのだ。

※一部配信されない番組がございます。

※放送に比較して遅延が発生いたします。 (2)見逃し視聴:3つのチャンネルの番組を、放送終了後から一定期間配信

「今日は残業が……」「友達とご飯の予定が……」「録画予約を忘れてた……」など外せない予定があったときも、見逃し視聴で追いつける。 (3)ライブ配信:3つのチャンネルの放送番組とほぼ同時に配信

こちらは、テニスやゴルフといったスポーツ好きの人にオススメ。観逃せない試合の中継をライブ配信でチェックできるサービスだ。

テニスなら、TVでは見られない試合の様子を配信。ゴルフなら、LPGA台湾選手権での渋野日向子選手の全ラウンドをライブ配信する「渋野日向子カメラ」を実施している。 (4)ライブラリ:過去に放送した番組や関連するオンデマンドオリジナル番組等を配信

豊富なアーカイブには、新作も旧作も盛りだくさん。WOWOWでしか放送されていないオリジナルドラマを始め、初放送の映画やオンデマンドだけの番組なども視聴可能に。 (5)無料配信:WOWOWに未加入でも、WEB会員IDを登録・ログインすれば観られる番組を配信

「いきなり加入するのはハードルが高いかも……」と感じる方は、まずはお試し感覚で会員になってみては。

これだけの配信形式がひとつのサービスで利用できるのも「WOWOWメンバーズオンデマンド」ならではだろう。では、利用に必要なこととは……?

「WOWOWメンバーズオンデマンド」を利用するには

「WOWOWメンバーズオンデマンド」は、WOWOWに加入したのちWEB会員IDを取得したら、PCならサイトへアクセス、お手元のデバイスなら専用アプリをダウンロード。そして、WEB会員IDとパスワードでログインすればOKだ。

また、WOWOWに加入していないという人は、まずは無料のWEB会員に。無料配信番組も多数ラインナップされているので、「WOWOWメンバーズオンデマンド」の良さをしっかり体験してから「WOWOWに入ろっかな♪」と思ってみてほしい。

「WOWOWメンバーズオンデマンド」でアニメを楽しむ!

今回は11月にWOWOWで放送される番組のなかから、珠玉の劇場版アニメをご紹介しよう。放送日欄にある同時配信/見逃し視聴ありの表記に注目!

▼映画だけのオリジナルストーリーが楽しめる!

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~』

堀越耕平による「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)連載の人気コミックを原作にしたTVアニメの初の劇場版。現在、新作のTVシリーズが地上波放送中で、12月20日(金)には劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』も公開される。

総人口の8割がなんらかの超常能力“個性”を持つ世界。その力を駆使して社会を守る“ヒーロー”になるべく、主人公のデクは雄英高校でクラスメイトたちと日々切磋琢磨しながら成長していく。

本作は、原作者である堀越耕平が総監修とキャラクター原案を担当したオリジナルストーリー。劇場版ならではの迫力で繰り広げられる彼らの活躍にワクワクが止まらない。

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~』

11月12日(火) よる9:20 [WOWOWプライム]同時配信

11月17日(日) 午前11:35 [WOWOWシネマ]同時配信

詳しくはこちら→

▼孤独な少女が絶望に立ち向かう

『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』

TVシリーズのオリジナルスタッフが再集結し、「エウレカセブン」シリーズを進化した映像で新たに語り直した劇場版3部作の第2部。

(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE

※画像クリックで詳細へ

少女・アネモネは世界を救うために戦場へと投入される。そこで出会ったのは、26億人を死に至らしめた絶望の存在“7番目のエウレカ=エウレカセブン”だった。

第1部とは異なる世界が舞台となった本作だが、ストーリーが進むにつれて前作との繋がりが見えてくるように。そして、最終章への布石となっていく。来たる第3部への期待に胸が躍り、観終えた後はキャッチコピーが心に染みるはずだ。

『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』

11月12日(火) 午後3:00 [WOWOWシネマ]同時配信&見逃し視聴あり

詳しくはこちら→

▼妖怪の姿が見える少年の日常は

『劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~』

原作は、緑川ゆきによる人気漫画。そのTVアニメシリーズより、オリジナルエピソードを描いた劇場版が放送される。

主人公の夏目貴志は、亡き祖母・レイコから「友人帳」を受け継いだ。「友人帳」とは、レイコが負かした妖にその名を書かせた契約書のこと。夏目は自称・用心棒のニャンコ先生とともに、妖に名前を返す日々を送っていた。

そんなある日、夏目はレイコを知る女性とその息子に出会う。親子が住む町には謎の妖が潜んでいるといい、さっそく調査に向かう夏目。しかしその帰り、"妖の木"についた実を食べたのが原因で、なんとニャンコ先生が3つに分裂してしまう――!? 果たして夏目はこの危機を無事に乗り越えられるのだろうか。

『劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~』

11月29日(金) よる9:00 [WOWOWシネマ]同時配信

12月2日(月) よる8:00 [WOWOWプライム]同時配信

12月7日(土) 午前8:30 [WOWOWシネマ]同時配信

詳しくはこちら→

▼話題沸騰中のSFサスペンスアニメ

劇場版「PSYCHO-PASS サイコパス」一挙放送

10月よりTVアニメ版の第3期放送がスタートし、ますます話題となっているSFサスペンスアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」。WOWOWでは、その劇場版4作品を一挙放送する。

「シビュラシステム」で人間の精神や性格傾向が数値化され、管理される近未来の日本。この世界では、たとえ罪を犯していない者でも「犯罪係数」が規定値を超えれば「潜在犯」として処罰されてしまう。劇場版では、そんな監視社会のなかで働く公安局のメンバーたちにスポットが当たる。登場人物たちが抱える痛みや葛藤は重く深い。シリーズをまとめて観ることで、「PSYCHO-PASS サイコパス」の世界をより深く味わえるだろう。

『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』※R15+指定

11月15日(金) よる10:45 [WOWOWシネマ]同時配信

11月25日(月) 深夜1:00 [WOWOWシネマ]同時配信

12月21日(土) 深夜2:00 [WOWOWプライム]同時配信



『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』※PG12指定

11月16日(土) よる10:15 [WOWOWシネマ]同時配信

11月26日(火) 午後3:00 [WOWOWシネマ]同時配信

12月1日(日) 午後9:00 [WOWOWプライム]同時配信



『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』※PG12指定

11月16日(土) よる11:30 [WOWOWシネマ]同時配信

11月26日(火) 午後4:15 [WOWOWシネマ]同時配信

12月8日(日) 午後4:30 [WOWOWシネマ]同時配信



『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』※PG12指定

11月16日(土) 深夜0:45 [WOWOWシネマ]同時配信

11月26日(火) 午後5:30 [WOWOWシネマ]同時配信

詳しくはこちら→

「WOWOWメンバーズオンデマンド」には、他にも魅力的な作品が多数存在。隙間時間やリラックスしたい時などに、現実世界では得られないワクワク感に酔いしれてみてほしい。

