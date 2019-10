ONEチャンピオンシップは、13日に同名の格闘技大会の第100回記念大会「ONE:CENTURY 世紀」を東京・両国国技館で開催する。日本の総合格闘技界を牽引する2団体、「修斗」と「PANCRASE」の王者同士の直接対決が本イベントにて実現する。また、今回は1日2部のダブルヘッダーで実施される。

「修斗」と「PANCRASE」がダブルヘッダーで激突!

「ONE:CENTURY 世紀」は、格闘技大会「ONEチャンピオンシップ」の第100回を記念した大会となる。イベント名には、アジアの文化である格闘技を世界に発信する記念すべき100回目の大会であること、この祝典が未来永劫に続いていくようにという願いが込められているという。

本大会の目玉は、なんといっても「修斗」王者と「PANCRASE」王者の激突だろう。まさに全面対抗戦と言っても過言ではない、対戦カードには今から胸が熱くなる。さらに、1日2部興行という、いわゆるダブルヘッダーだと言うのだから、盛り上がらないわけがない。

今回、ダブルヘッダーに至った経緯として、世界中の多くの選手から本大会への出場希望があったためとしている。さらに、本大会は、米国の大手TVネットワークのTNTにてゴールデンタイムの生放送も行われる。日本でもAbemaTVが生中継を実施。文字通り世界中が注目する大会というわけだ。

同社日本支社代表取締役社長の秦 アンディ 英之氏は、「この歴史的な大会を日本で開催できることに、喜びを隠しきれません! 世界戦に加え、日本の格闘技界をリードしてきた修斗とパンクラスのチャンピオン対決が実現することに喜びを感じます」とのコメントを発信している。

マッチとしては、総合格闘技部門の2階級ワールドグランプリ決勝戦、優勝賞金1億円を賭けたキックボクシング部門のワールドグランプリ決勝戦、さらに3階級のONE世界タイトルマッチが予定される。

出場選手や対戦カードは、「アンジェラ・リー VS ション・ジンナン」「デメトリアス・ジョンソン VS ダニ―・キンガッド」「アウンラ・ンサン VS ブランドン・ベラ」「青木真也 VS ホノリオ・バナリオ」などどの対戦も興奮必死だ。一瞬も目が離せないことは間違いないだろう。

eスポーツとコラボしたスペシャルイベントも

本大会を前に5日、6日にはカプコンとコラボしたスペシャルイベントも開催された。「ONE マーシャルアーツ・ファンフェス」と題し、eスポーツと格闘技を同時ライブ観戦し、各プログラムに参加・体験ができる新スタイルのファンフェスだ。

5日は「ONE ウォリアー・シリーズ」の試合を「ストリートファイターズV アーケードエディション」をモチーフにした特別放送がAbemaTVの格闘チャンネルにて特別放送された。アーカイブ視聴も可能なので、見逃した方はぜひチェックしてほしい。

6日には、デメトリアス・ジョンソン選手とプロ格闘ゲーマーBonchan氏のスペシャルマッチも行われるなど、「ONE:CENTURY 世紀」を前に大きな盛り上がりを見せた。

***

「修斗」と「PANCRASE」が威信を賭けた全面対抗を行う「ONE:CENTURY 世紀」。格闘技好きはもちろん、格闘技初心者の方も選手たちの熱い戦いを刮目するべく、開場に足を運んでみてはいかがだろうか。

■大会概要

▼大会名:ONE:CENTURY 世紀

▼日程:2019年10月13日(日)

・第1部:7:30開場 8:30開始 14:00終了(予定)

・第2部:16:00開場 17:00開始 23:00終了(予定)

▼開催地:両国国技館



