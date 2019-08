今や夏に欠かせないイベントといえば断然、音楽フェスであることは間違いない。2000年8月に「都市型フェスティバル」としてスタートした「SUMMER SONIC」は、“サマソニ”の愛称で多くの人たちから愛されてきた。

そのサマソニが今年20周年を迎えた。これを記念し、サマソニの20年間がギュッと凝縮された至高のプレイリストが現在、Spotifyにて公開中だ。

選曲は20年間に渡ってサマソニを企画&運営してきたクリエイティブマンプロダクション代表・清水直樹氏によるもの。また、プレイリストの曲間には清水氏がサマソニ20年間を振り返った貴重なコメントも収録されているので、合わせて楽しんでみてほしい。

\「History of SUMMER SONIC」プレイリスト/

■□―――Spotifyがサマソニとコラボ!!―――□■

世界最大規模を誇る音楽ストリーミングサービス・Spotifyは、この度、8月16日(金)~18日(日)の3日間に渡って開催される「サマーソニック東京」でコラボレーションを果たした。

ストリーミング時代ならではの国境やジャンルの垣根を越えた斬新なラインナップとプログラムによるライブステージを新たに創造することとなる今回のステージ。出演はSEKAI NO OWARI、MGMT、R3HAB、NCT127、amazarashi、スキマスイッチ、TK from 凛として時雨。記念すべき20周年のサマソニを舞台に「Spotify on Stage」が日本初上陸する。

「Spotify on Stage」のチケット先行販売は8月29日(土)正午よりスタート。「サマソニ東京8/16(金)1DAYチケット」「サマソニ東京8/16(金)プラチナチケット」「サマソニ東京3DAYチケット(※SOLD OUT)」を持っている人も入場可能。チケットをお求めの方はお早めに!! (⇒チケット購入の詳細はこちら)

[PR]提供: Spotify