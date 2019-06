多くの人の心を鷲掴みにしている、「韓国のアイドルやドラマ」。また新たに見始めたい、何かにどっぷりハマりたい……けど、どれにしようか悩む……。今回は、そんな時におすすめしたい“韓国発のコンテンツ”を厳選してご紹介。6月からWOWOWで放送される最新の人気番組をチェックしよう。

2015年5月に韓国でデビューした13人組のボーイズグループ「SEVENTEEN」。2018年5月に日本進出を果たし、同年の9月にはさいたまスーパーアリーナでコンサートを開催。すると、当初3日間の予定だった公演のチケットはファンクラブ先行予約時点でソールドアウトし、その後2日間の公演が追加された。

そんな日本での人気も熱い「SEVENTEEN」。今年はマリンメッセ福岡での2日間を皮切りに、全国5会場12公演に及ぶツアー「SEVENTEEN 2019 JAPAN TOUR ‘HARU’」を開催することに。完売した同ツアーのなかから、WOWOWでは千葉・幕張メッセで行われる公演の模様を放送する。

●放送日

『SEVENTEEN 2019 JAPAN TOUR ‘HARU’』

6月23日(日) よる9:00 [WOWOWライブ]

7月19日(金) よる10:00 [WOWOWライブ]

