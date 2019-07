またJALでは2020年に向けて「Fly for it! 一緒ならもっと飛べる」というスローガンを掲げて、スポーツ選手だけでなく、挑戦する人みんなを応援する取り組みもしています。「目標に向かって進む」という意味がある「Go for it」にJALらしさを取り入れた造語です。2020年にはオリンピックという節目があるので、そこに向かって新しいことに挑戦したいと思う空気が作れたらいいなと考えています。