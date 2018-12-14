パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計30作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で12月27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『BANANA FISH』『重版出来！』『掟上今日子の備忘録』『りゅうおうのおしごと！』『凪のお暇』『甲鉄城のカバネリ』『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』『アオイホノオ』『Back Street Girls』『ミイラの飼い方【フルカラー】』『将来的に死んでくれ』など計30作品(各1～4巻まで)。
BANANA FISH
1985年、ストリートキッズのボス・アッシュは瀕死の男から「バナナフィッシュに会え…」と薬物サンプルを受け取った。それはベトナム戦争で出征した際、麻薬にやられて正気を失ったままの兄が時々つぶやくと同じ言葉だった。殺された男を追っていた暗黒街のボス、ディノ・ゴルツィネから疑われたアッシュは、雑誌の取材で会ったカメラマン助手の英二を巻き込み、事件は思わぬ展開を見せる。フジテレビ“ノイタミナ”にて毎週木曜24:55からアニメが放送中。
