パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計30作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で1月10日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『4月の君、スピカ。』『ランド』『転生したらスライムだった件』『健康で文化的な最低限度の生活』『ゴブリンスレイヤー 』『ニーチェ先生～コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた～ 』『信長協奏曲』『かつて神だった獣たちへ』『学園ベビーシッターズ』『Dr．コトー診療所』『火葬場のない町に鐘が鳴る時』など計30作品(各1～4巻まで)。

4月の君、スピカ。

高校受験に失敗し、うっかり超進学校へ入ってしまった早乙女星。勉強にはついていけず、友だちともうまく会話できず、入学早々にも関わらず高校生活終了。そう、思ってた。ある2人組に出会うまでは……。崖っぷちの星が出会ったのは、天文好きの無口な美少年・深月と、口の悪い学年トップの秀才・泰陽の2人組。彼らは天文部に入る予定だという。2人に誘われ、一緒に天文部に入ることにした星。居づらかった学校に、とっておきの居場所を見つけた星の毎日は、一気に輝きだす。……が! 男子2人に女子1人、何かが起こらない訳ない!? 女優の福原遥と、EXILE・FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹のW主演で実写映画化が発表され、話題を呼んだ。

