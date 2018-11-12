電子書籍レンタルサイト「Renta!」の魅力をお届けするミニ番組、『コミックBAR Renta!』(TOKYO MX1放送)。声優・森嶋秀太扮する店のマスターが、来店するゲスト声優とともに、マンガを朗読するといった内容だ。

そんな『コミックBAR Renta!』の放送第100回を記念した特別番組『コミックBAR Renta!～ありがとう100回！人気ゲスト再来SP～』が、11月25日(日)に放送される。今回は「BARパート」と「ロケパート」の2部構成となり、それぞれにスペシャルゲストが登場。

ロケパートでは森嶋秀太のほか、第20・21回に出演した代永翼、第42・43回に出演した沢城千春の2名をゲストに迎え、いつものBARを飛び出して、マンガの舞台となった場所へと“聖地巡礼”を行う。

今回、マイナビニュースは特番のロケ撮影に密着することに。果たしてどのマンガの“聖地”に向かったのか、裏話も交えて紹介しよう。

横浜・川崎を巡る、聖地巡礼の旅

まずやってきたのは「横浜港大さん橋」。目の前には海が広がり、横浜の景色が一望できる人気の観光スポットだ。久しぶりの休日に、横浜へ遊びに来たという設定の森嶋さんは、「Renta!」のマスコットキャラクター・レンタンと一緒に、爽やかな秋の風を楽しみながら軽快なトークを繰り広げる。

収録中、何気なくレンタンを肩に乗せていた森嶋さんの姿に、カメラマンから「(幽☆遊☆白書の)戸愚呂兄弟みたいで面白い! そのまま撮りましょう!」と提案が。これにノリノリで応える森嶋さん。当日のアドリブから生まれた戸愚呂ものまね(?)が、本放送で流れるかどうかにも注目だ。

続いてのロケ地は「横浜ランドマークタワー」。ここからは、ゲストである代永翼さん、沢城千春さんも加わって、仲良しな3人ならではの和気あいあいとしたトークが炸裂する。展望フロアからの景色にはしゃぐ3人の姿は、さながら学生のよう。



森嶋秀太(もりしましゅうた)。8月13日生まれ。響所属。主な出演作に『フューチャーカード バディファイト』大盛爆役、『東京喰種トーキョーグール：re』ホオグロ役、『カードファイト!! ヴァンガード』新田シン役、『アニドルカラーズ』冬弥要役など(左)



沢城千春(さわしろちはる)。12月20日生まれ。オブジェクト所属。主な出演作に『Caligula -カリギュラ-』式島律役、『25歳の女子高生』蟹江亮人役、『中間管理録トネガワ』長田役、『A3!』摂津万里役など（中央）



代永翼(よながつばさ)。1月15日生まれ。賢プロダクション所属。主な出演作に『カードファイト！ヴァンガード』先導アイチ役、『おおきく振りかぶって』三橋廉役、『弱虫ペダル』真波山岳役、『ちはやふる』駒野勉役など(右)

ここで、話題は『恋は雨上がりのように(恋雨)』へ。本作は、一見クールな女子高生・橘あきらが、冴えないファミレス店長・近藤正巳に恋する模様を描いた物語で、アニメや実写映画化もされた人気マンガである。

『恋雨』は横浜・川崎エリアを舞台に描かれており、代永さん、沢城さんは“聖地巡礼”を行うべく観光していたのだった。トークパートでは、“聖地巡礼”の楽しみ方から、『コミックBAR Renta!』に出演したときの思い出話まで、ファン必見のエピソードが展開される。

最後に向かったのは、元住吉から徒歩で約20分のところにある「ガスト新川崎明津店」。実はこの店舗が、『恋雨』に登場するファミレス「ガーデン」のモデルといわれている。3人は“聖地”であるこの場所で、『恋雨』の朗読に挑戦する。

BARを飛び出し、マンガの舞台となった場所で朗読するのは『コミックBAR Renta!』史上初。気になる配役や、どのような雰囲気になるのかは、放送を観てのお楽しみだ。

スペシャルインタビュー

ロケ撮影終了後、聖地巡礼の感想を3人に伺った。

――今回の収録はいかがでしたか。

森嶋:今回は『コミック BAR Renta!』史上初、屋外でのロケでした。いつもはBARでお客様をお迎えしているのですが、自らどこかに出かけるのも楽しいなと感じましたね。また、今日は「マスターの休日」ということで、僕も私服だったんです。それもすごく新鮮で。

代永:実際にマンガの舞台となった場所へ行くと、「ああ、こういうところなんだ」という発見がありますね。特に、この3人だったのでとても楽しかったです。男3人、プチ旅行的な(笑)。

――カメラが回っていないときも、3人で楽しそうにはしゃいでいたのが印象的でした。

代永:子どもに戻った感覚でした(笑)。

沢城:たしかに、仕事なんだけど仕事じゃないような感覚ですよね。せっかくロケで聖地巡礼できるんだから、楽しみたいなと思って。番組を観てくださった方にも、実際に聖地巡礼してみてほしいです。よりその作品が身近に感じられるんじゃないかな。

――『恋は雨上がりのように』を読んだときは、どんな感想を持ちましたか?

森嶋:まっすぐで、爽やかな気持ちになれる作品だなと思いました。スポーツ万能でクールな女子高生のあきらちゃん。でも、そんな彼女が好きなのはバイト先の冴えない店長で。ただ、店長にも魅力的な部分がたくさんあるし、そこに気がついて惹かれる女性もいる、というのが素敵ですね。大衆の意見に流されず、自分なりの見方ができるというか。

代永:あきらちゃんのように自分の気持ちを相手に伝えられない人にとっては、深く感情移入できるストーリーじゃないかと思います。読んでいて、「どっちもがんばれ!」って応援したくなる話。王道の恋愛ストーリーとはまた違った駆け引きがあって、男性から見ても女性から見てもキュンキュンできますね。それに、友達やバイト先の同僚など周りの人にもドラマが起こっているので、そこも合わせて注目です。

――ちなみに、『恋雨』を読んでいるときには、あきらちゃんと店長どちらに感情移入しますか?

沢城:私はやっぱり男性側ですかね。いつの間にか店長視点になっているので、言い寄られるシーンとかは「え!? ええ!? えええ!?」と動揺します(笑)。

森嶋:僕は読んでいて、どちらの立場にもなりますね。誰かが心情を呟いているシーンは、そちら側になっています。あきらちゃんと店長にしても、「両方とも気持ちがわかるな」と。俯瞰して見ているようなイメージですね。

代永:僕も同じかもしれない。あきらちゃん視点のときもあれば、店長視点のときもあるし、その駆け引きを見ている第三者的な立ち位置のときもあって。いろんな方向から見ている気がします。

――たしかに、登場人物みんなに感情移入できる作品ですね。

代永:そうですね。周りのキャラクターたちも個性的なので、主人公以外の目線から2人の関係性を見るのも楽しみ方のひとつかもしれないですね。

――いつもはBARで朗読を行っていますが、今回は「ガスト新川崎明津店」、それも原作と同じく外のセットでしたね。

代永:珍しい状況でしたね。てっきり店内のテーブルで朗読するんだと思っていたら、外にセットが組まれていて(笑)。

森嶋:通りがかった人にもけっこう見られましたよね(笑)。

沢城:それで「何をやっているんだろう」って見たら、男3人がスマホを持ってしゃがんでいるという(笑)。

――なかなかシュールな光景で(笑)。

森嶋:原作と全く同じシチュエーションだったので、3人とも感情移入して朗読できたと思います。あきらちゃんや店長が見ていた景色はこうだったんだなと。

――それでは最後に、特番の見どころを改めて教えてください。

森嶋:僕らが聖地を巡っている様子を見ると、自分も一緒に行ったような気持ちになれると思います。また、“聖地だからこそ”の朗読はひと味違う仕上がりになっているので、そんな僕たちの姿を観てくれると嬉しいです。あとは、みなさんも好きなマンガの聖地巡礼をしたり、「ここって聖地かな」と調べたりしてほしいですね。

代永:「横浜ランドマークタワー」では、男同士で修学旅行に来たかのようにワイワイ騒いでいて。そんな僕ら3人の掛け合いを楽しんでもらえればと思います。その様子を観て、「男ってやっぱりバカね」と感じてもらえたらと(笑)。

『コミックBAR Renta!～ありがとう100回！人気ゲスト再来SP～』は、11月25日(日) 20:00よりTOKYO MX1にて放送予定。今回密着した屋外ロケのほか、BARでの朗読も行われる。聖地巡礼の魅力を、とくと味わってみてはいかがだろうか。

森嶋秀太、代永翼、沢城千春

