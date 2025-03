【タイプ別診断】女性におすすめの資格！　あなたにぴったりの資格はどれ？

産休や育休は労働者の権利として認められた制度ではありますが、妊娠・出産・育児というのは、不測の事態がつきもの。やむを得ず、今の職場を退職することもあるでしょう。しかし長期に休みを取ると、仕事に復帰するのはなかなか難しいのが現実。 女性活躍推進法の施行などで、女性の労働力は今後ますます社会から求められてはいきますが、制度だけに頼らず将来のために準備することも大切です。

今回は、そんな20代30代の働く女性におすすめの資格から、あなたにぴったりのものを簡単診断! ライフプランが変わっても輝ける未来のため、気軽にチェックしてみては?

あなたにピッタリの資格はなに?当てはまるチェック項目にチェックを入れてみて。

Aタイプにチェックが多かった人におすすめ!

TOEIC® L&R TEST

グローバルに活躍したい人にとって、世界の公用語・英語の高いコミュニケーション能力を備えていることは大きな武器。ビジネスの世界でも広く認知され、その能力を測る世界共通の試験、「TOEIC® L&R TEST」についてはご存知の方も多いはず。転職時にスコアを求める企業も多く、高スコア保持者は有利になります。

一般的に企業が社員に期待するとされる最低ラインのスコアは500点。普段あまり英語に触れていない30代の社会人が、基礎から勉強をやり直してこのスコアを目指すには、個人差にもよりますが、1年くらいかかると言われています。だから少しでも早く対策をたてることが大切。久しぶりの英語学習にちょっと抵抗がある人も、入門コースから気軽に始めてみてはいかがでしょう?

