自分へのご褒美に♡『BLOW BAR』で特別なヘアアレンジ体験

梅雨はジメジメ。夏は汗でベタベタ。いまいちテンションが上がらないこの季節にピッタリ♪ 髪を切らなくてもプロのヘアアレンジでイメチェンできちゃう、今話題のN.Y発『BLOW BAR』をご紹介します!

新しい自分と出会える

『BLOW BAR』で自分へのご褒美

『BLOW BAR』は、ヘアブローとヘアセットの専門店。カットやカラーをしなくても、手軽にヘアアレンジが楽しめます。

日本ではあまりなじみのない『BLOW BAR』ですが、ニューヨークでは日常的なサービス。ファッションに敏感で趣味や仕事に忙しいニューヨーカーに、 短時間でコスパもよい『BLOW BAR』は、効率的に流行を取り入れられると人気だそう。

BLOW BAR BY STEPHEN KNOLL NEW YORKでは、プロのヘアスタイリストが、お客様一人ひとりに合ったパーソナルヘアスタイルを診断し、顔の形やそれぞれのパーツのバランスを考慮したブロー、アレンジを提案してくれます。 もちろん、普段の髪の毛のお悩みにも丁寧にお応えします。

デートやパーティなどの特別な日はもちろん、日常のちょっとした日に手軽にヘアブロー・アレンジをしてもらえば、普通の日がきっと特別な日になるはず。

あなたも、最先端の『BLOW BAR』で極上のご褒美タイムを過ごしてみては?

BLOW BAR BY STEPHEN KNOLL NEW YORK メニュー 【DRY HEAD SPA(ドライヘッドスパ):500円】

ドライシャンプーを使用した、クイックヘッドスパサービス。

髪&地肌のベタつきを瞬時にリセット。 サラサラヘアが復活します。

髪を切りたくない時も、プロの技術で気軽に印象チェンジ!

ブローやアイロンを使用して、巻き髪などニュアンスを出したい時の、 ダウンスタイルのアレンジサービス。 特別なブローでつやつや髪になるだけでなく、あなたにぴったりの ヘアスタイルもご提案いたします。

ちょっとしたお出かけだけでなく、パーティシーンや結婚式にも対応。

ヘアピン・ゴム等を使ったアップスタイルサービス。

N.Y.ビューティーを生み出すトップ・ヘアスタイリスト

STEPHEN KNOLL (スティーブン・ノル)がプロデュース

STEPHEN KNOLL (スティーブン・ノル)

ニューヨークを拠点に、広告や雑誌のヘアスタイリングを手掛けながら、自らのサロンをオープン。バックステージとサロンの両分野で活躍。 「マスター・オブ・ヘアデザイン」として、ニューヨークの美容業界で最も著名なトップ・ヘアスタイリストの一人。一人ひとりの髪と真摯に向き合い、 健康で美しい状態へと導くために。彼のキャリアと感性が生み出した理想の髪へのひとつの解答、それがスティーブンノルプロフェッショナルです。

“STEPHEN’S SALON”

世界の一流ブランドが集まるMadison Avenue(マディソン・アベニュー) に位置するスティーブンのヘアサロン。ワンフロア約300㎡のサロンには、スタイリスト、カラーリスト、ネイリスト、フェイシャリストなど、各分野のプロフェッショナルが在籍し、トータルビューティーとリラックスを提供しています。サロンでプライベートな時間を過ごすハリウッドスターやアーティストも少なくありません。

店舗情報

所在地:横浜市西区高島2-18-1

そごう横浜店1階=ビューティフロア

(営業時間 AM 10:00~PM 8:00)

TEL:045-461-1115

URL: http://www.skny.jp/blowbar/



【オープニングキャンペーン】 サロンで取り扱っているプロフェッショナルシリーズは店舗でお試しいただけます。

ご来店の方には、髪質・仕上がりに合った シャンプー&マスク サンプルセットをプレゼント!

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

提供:株式会社コーセー

