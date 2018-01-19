あけましておめでとうございます。皆さんはお正月をどのように過ごされただろうか? 年末年始となると、仕事も休みだし、どこかへ出掛けようと思っても混雑していて、家で過ごしたという人も多いのではないだろうか。そんなときにうってつけなのがゲームだ。特にここ数年のPCゲームはビジュアル、ゲーム性共に素晴らしく、ちょっとのつもりで遊んでいても瞬く間に数時間が過ぎ去ってしまうほど。そんなゲームの世界で重要なのは「夢中」になるという没入感。手っ取り早く、この感覚を手に入れるのに最適なグッズを見つけたので紹介しよう。

気分を盛り上げてこそのゲームマニア

古くからのミリタリーマニアである筆者にとって、ゲームやアニメ、映画などはすなわち、歩兵モノであったり、特殊部隊モノであったり、戦闘機のパイロットモノであったり、戦車の乗組員モノだったり、戦艦の艦長モノだったりするのが当然の世界だった。しかしどういうわけだか、この一見男くさい(おっさんくさい?)世界に、美少女要素が加わるようになったのはつい最近のこと。

例えば、戦車と女子学生の成長を描いたアニメ作品は、非常に幅広い層に支持を受けて大ヒット作となった。出てくる車両も、それこそ砂漠の狐さん(ドイツ国防軍軍人の通り名)が乗っていた名戦車達をはじめ、各国の車両がぐいぐいと登場するのだから、往年のミリタリーファンも喜んで洗脳されたほどだ。

劇中でも度々発せられる「Panzer vor!(戦車前進の意)」の掛け声ひとつとっても、昔は数多の死線をかいくぐってきた隻眼の戦車乗りを連想させるものだったが(し、知らない人が多いか……)、今では愛くるしい「パンツァ～☆フォ～♪※」の声が頭の中でこだまする人の方が圧倒的に多いだろう。※あくまでも著者のイメージです。

さて、そろそろ本題に入らないとこの話で終わってしまうので、先を急がせてもらう。いわゆるゲームやアニメの中に入り込む没入感を得るのには、そこに登場する乗り物なり、アイテムなりを手に入れるのがてっとり早い。とはいえ、戦車を現代の東京で走らせたら大変危険なのでぜひ辞めていただきたいが、ゲームの世界でなら話は別。特にWargaming.netの「World of Tanks(WoT)」は、精密に描かれた戦車のディティールとよく練られたゲーム性、無課金でも勝てる娯楽性の高さなどから、現在でも圧倒的人気を誇る戦車対戦ゲームだ。

なんともイケメンな4号戦車。WoTならこいつを好きなだけ乗り回せるぞ!

※画像は某映画のスペシャルMOD 最終章版を使用した状態です

このWoTはフリーで戦うこともできるが、仲間たちと連携を取りながら団体戦をおこなうクラン戦も人気だ。基本的にゲームは各戦車の特徴は持たせつつ、なおかつ突出した強さを持たせない絶妙のバランスの上でチーム対戦するので、個人で反射神経や運だけを味方にして勝ち続けることは難しい。相手はもちろん、味方の動きをよく把握して戦術を立てて行動しないと生き延びていけないのだ。

そんなゲームに必要となってくるのが、仲間と声によるコミュニケーションを取るためのヘッドセットだ。まぁ、FPSゲームでチーム戦をやっている人ならお馴染みのアイテムだが、単純なヘッドホンとマイクのセットではやっぱり気分は盛り上がらない。そこで見つけたのが、今回紹介する上海問屋で販売中の「咽喉マイク(DN-915129)」という製品なのだ(前置き長っ!)。