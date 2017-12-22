パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計28作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で2018年1月18日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『一週間フレンズ。』『一礼して、キス』『恋するシロクマ』『春待つ僕ら』『あのコの、トリコ。』『影野だって青春したい』『ライオンと花嫁』『育てち魔おう！』『コレットは死ぬことにした』『さよならソルシエ』『ヨタ話』など計28作品(各1～3巻まで)。声優の森嶋秀太が出演する、TOKYO MX1のミニ番組『コミックBAR Renta!』(毎週水曜25:00～25:05)の一挙放送である『コミックBAR Renta! お正月3時間一挙放送SP』(2018年1月2日 18:54～21:54)にて、これまでに出演した豪華声優陣が紹介してきた作品が対象となっている。

一週間フレンズ。

「でも、私…トモダチの記憶、一週間で消えちゃうの――。」いつも一人ぼっちでいたクラスメイト・藤宮香織の告げた事実。主人公・長谷祐樹は、それでも香織と友達になりたいと願う。一週間の記憶を綴って、巡って、二人は何度もトモダチになっていく。山﨑賢人、川口春奈により2月に映画化もされて話題となった。

[PR]提供：パピレス