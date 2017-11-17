パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計29作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で12月4日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『ちはやふる』『今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね』『あげくの果てのカノン』『パタリロ！』『ぼくの地球を守って』『誰かがカッコゥと啼く』『新宿スワン 歌舞伎町スカウトサバイバル』『ピンポン』『荒川アンダー ザ ブリッジ』『神撃のバハムート TWIN HEADS』『金田一少年の事件簿R』など計29作品(各1～3巻まで)。

ちはやふる

小学校6年生の千早が出会ったのは、福井からやってきた転校生・新。おとなしくて無口な新だったが、彼には意外な特技があった。それは、小倉百人一首競技かるた。千早は、誰よりも速く誰よりも夢中に札を払う新の姿に衝撃を受ける。しかし、そんな新を釘付けにしたのは千早のずば抜けた「才能」だった……。最新36巻発売中&広瀬すず主演による映画第3弾『ちはやふる -結び-』が2018年3月より公開される。

『新宿スワン 歌舞伎町スカウトサバイバル』(講談社刊、11月30日まで) 『ピンポン』(小学館刊、11月30日まで) 『荒川アンダー ザ ブリッジ』(スクウェア・エニックス刊、11月30日まで) 『神撃のバハムート TWIN HEADS』(講談社刊、11月30日まで) 『金田一少年の事件簿R』(講談社刊、11月30日まで)

