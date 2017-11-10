パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計29作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で11月29日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『宝石の国』『覆面系ノイズ』『闇金ウシジマくん』『恋と嘘』『恋は雨上がりのように』『アルスラーン戦記』『鳥葬のバベル』『ジンメン』『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』『終電ちゃん』『冷たい校舎の時は止まる』など計24作品(各1～4巻まで)。

宝石の国

今から遠い未来、宝石のカラダを持つ28人は、彼らを装飾品にしようと襲い掛かる月人に備えるべく、戦闘や医療などそれぞれの持ち場についていた。月人と戦うことを望みながら、何も役割を与えられていなかったフォスは、宝石たちを束ねる金剛先生から博物誌を編むように頼まれる。10月よりTVアニメが放送中。

