パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計29作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で11月29日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『海月姫』『マギ』『一礼して、キス』『監獄学園』『秒速5センチメートル』『モテキ』『アポカリプスの砦』『エマージング』『7人のシェイクスピア』『古見さんは、コミュ症です』『湯神くんには友達がいない』など計29作品(各1～3巻まで)。

海月姫

クラゲ大好きの女の子・倉下月海が暮らすアパートは男子禁制・ヲタ女子オンリーの天水館。ある日、月海が溺愛するクラゲ・クララのピンチを救ってくれたおしゃれ女子を部屋に泊めたら……!? アニメ化、映画化もされた人気作で8月に完結し、最終巻発売を予定している。

