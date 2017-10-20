パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計24作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で11月9日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『モブサイコ100』『累』『バジリスク～甲賀忍法帖～』『先生の白い嘘』『Say，good－bye』『あそびあい』『坂道のアポロン』『ひとりぼっちの地球侵略』『黒崎くんの言いなりになんてならない』『寄生獣』『星野、目をつぶって。』など計23作品(各1～4巻まで)。

モブサイコ100

自己表現がヘタな超能力少年、通称・モブ。普通の生き方にこだわり超能力を封印しているモブだが、感情が高ぶり数字が100になったとき、少年の身に何かが起こる。アニメ化も話題となり、2018年1月からテレビ東京により濱田龍臣主演でドラマ化&アニメ版の声優・伊藤節生が主演で舞台化される。

