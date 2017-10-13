パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計22作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で11月7日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『刑事ゆがみ』『Sエス‐最後の警官‐』『SP』『ドラゴン桜』『四月は君の嘘』『残響』『からかい上手の高木さん』『タレソカレ』『RAINBOW』『猫のお寺の知恩さん』『黄昏流星群』など計23作品(各1～4巻まで)。
刑事ゆがみ
マンションから転落死を遂げた一人の男は、かつて弓神(ゆがみ)が逮捕した事のある元泥棒だった。現代社会の闇を知り、人の心の奥底を見透かす刑事・弓神の活躍を描く。浅野忠信主演、神木隆之介が凹凸バディとなってフジテレビ系『木曜劇場』枠(毎週木曜22:00～22:54)で実写版放送中。
『Sエス‐最後の警官‐』(小学館刊、11月7日まで)
『SP』(小学館刊、11月7日まで)
『ドラゴン桜』(講談社刊、10月26日まで)
『四月は君の嘘』(講談社刊、10月26日まで)
『残響』(小学館刊、10月31日まで)
『からかい上手の高木さん』(小学館刊、10月31日まで)
『タレソカレ』(ノース・スターズ・ピクチャーズ刊、10月23日まで)
『RAINBOW』(小学館刊、10月31日まで)
『猫のお寺の知恩さん』(小学館刊、10月31日まで)
『黄昏流星群』(小学館刊、10月26日まで)
