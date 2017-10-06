パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計16作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で10月16日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『セトウツミ』『監獄学園』『クジラの子らは砂上に歌う』『インフェクション』『骨が腐るまで』『鳥葬のバベル』『お酒は夫婦になってから』『たべるダケ』『忘却のサチコ』『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶 【分冊版】』『しあわせアフロ田中』など計100作品(各1～3巻まで)。

セトウツミ

「この川で暇をつぶすだけのそんな青春があってもええんちゃうか」。まったりゆったりしゃべるだけ。関西の男子高校生、瀬戸と内海のクールでナナメでシニカルな放課後トーク。高杉真宙と葉山奨之のW主演でドラマ化、テレビ東京系で10月13日より放送される(毎週金曜24:52～)。

『お酒は夫婦になってから』(小学館刊、10月16日まで) 『たべるダケ』(小学館刊、10月16日まで) 『忘却のサチコ』(小学館刊、10月16日まで) 『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶 【分冊版】』(幻冬舎コミックス刊、10月16日まで) 『しあわせアフロ田中』(小学館刊、10月16日まで)

