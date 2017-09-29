パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計100作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で10月25日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『コウノドリ』『宝石の国』『3月のライオン』『ボールルームへようこそ Sweep over the Dance hall』『アヤメくんののんびり肉食日誌』『将国のアルタイル』『徒然チルドレン』『ARMS』『恋と嘘』『無限の住人』『ぼくらの』など計100作品(各1～3巻まで)。

コウノドリ

出産は病気ではないから、患者も家族も安全だと思い込んでいる。産科医・鴻鳥サクラの産院で行われる2000件の出産で、約300件の出産は命の危険と隣り合わせ。年間100万人の新しい命が誕生する現場から、鴻鳥サクラの物語が描かれる。2015年10月期にTBS系列で綾野剛主演でドラマ化され、10月13日から新シリーズが放送される(毎週金曜22:00～)。

『宝石の国』(講談社刊、10月26日まで) 『3月のライオン』(白泉社刊、10月19日まで) 『ボールルームへようこそ Sweep over the Dance hall』(講談社刊、10月12日まで) 『アヤメくんののんびり肉食日誌』(祥伝社刊、10月12日まで) 『将国のアルタイル』(講談社刊、10月12日まで)

