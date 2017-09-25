現在マイナビニュースでは、転職エージェントの「マイナビエージェント」とともに、『ITエンジニア学習支援プログラム』を実施しています。



当プログラムにご応募いただいた方のうち、プログラム該当者の方に学習支援としてマイナビ出版が発行するオススメ書籍30冊以上の中から、ご希望の書籍(電子版)を3冊進呈します。詳細は、記事末尾の案内をご覧ください。

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プレゼント書籍 ジャンル一覧

▼ソフトウェア開発・言語

▼人工知能

▼システム管理・監査

▼開発技法

▼工学

▼Linux

▼Webデザイン・マーケティング







人気の書籍

プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造

"プログラミングコンテスト"で勝つための必須テクニック「アルゴリズム」と「データ構造」の基礎をマスター！C、C++の正解コードを収録。

著作者名：渡部有隆、 協力：Ozy、 秋葉拓哉

電子版：3,866円／ 発売日：2015年01月30日

マイナビ出版の電子書籍サイト『Tech Book Zone Manatee』で詳細を見る



C++で学ぶディープラーニング

ニューラルネットワークの基礎から実装まで、C++のサンプルコードで学ぶ

著作者名：藤田 毅

電子版：3,877円／ 発売日：2017年06月26日

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人狼知能で学ぶAIプログラミング

コミュニケーションゲームにおける人工知能の最先端がここにある！Javaライブラリを使用した人狼ゲームAI作成。

著作者名：狩野芳伸、 大槻恭士、 園田亜斗夢、 中田洋平、 箕輪 峻、 鳥海不二夫

電子版：3,974円／ 発売日：2017年05月31日

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ソフトウェア開発・言語

みんなのR

プロのデータサイエンティストが、Rの基礎から最新のモダンなデータ分析まで解説。

著作者名：Jared P. Lander、 Tokyo.R（協力）

電子版：4,104円／ 発売日：2015年06月30日

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画像処理・機械学習プログラミング OpenCV 3対応

コンピュータに「視覚」を与えるプログラミングを解説。

著作者名：浦西友樹、 青砥隆仁、 井村誠孝、 大倉史生、 金谷一朗、 小枝正直、 中島悠太、 藤本雄一郎、 山口明彦、 山本豪志朗

電子版：3,542円／ 発売日：2017年06月21日

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実践力を身につける Pythonの教科書

便利な簡単プログラムから機械学習までこの1冊で！

著作者名：クジラ飛行机

電子版：2,786円／ 発売日：2016年10月26日

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データサイエンティストのための最新知識と実践

Rがあればデータサイエンスできる！

著作者名：瓜生真也、 工藤和奏、 高柳慎一、 牧山幸史、 松村杏子、 松村優哉、 簑田高志、 本橋智光

電子版：2,689円／ 発売日：2017年06月30日

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世界で闘うプログラミング力を鍛える本

トップIT企業が出題するコーディング面接にチャレンジ！

著作者名：Gayle Laakmann McDowell

電子版：4,104円／ 発売日：2017年02月27日

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ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ

ビッグデータ時代のSQL活用術・レシピ集

著作者名：加嵜長門、 田宮直人

電子版：4,104円／ 発売日：2017年03月27日

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ここまで作れる！ Raspberry Pi 実践サンプル集

ラズベリー・パイで様々な面白いガジェットを作ろう！

著作者名：太田一穂、 岡嶋和弘、 西村良太、 樋山淳

電子版：3,229円／ 発売日：2017年07月14日

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人工知能

詳解 ディープラーニング

TensorFlowとKerasによるディープラーニング・ニューラルネットワークの実践的入門書

著作者名：巣籠悠輔

電子版：3,672円／ 発売日：2017年05月30日

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TensorFlowで学ぶディープラーニング入門

TensorFlowを実際に動かしながら、「畳み込みニューラルネットワーク」の仕組みを理解しよう！

著作者名：中井悦司

電子版：2,905円／ 発売日：2016年09月28日

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ニューラルネットワーク自作入門

はじめてニューラルネットワークに取り組む方にやさしく解説！

著作者名：Tariq Rashid

電子版：2,905円／ 発売日：2017年04月28日

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人狼知能で学ぶAIプログラミング

コミュニケーションゲームにおける人工知能の最先端がここにある！

著作者名：狩野芳伸、 大槻恭士、 園田亜斗夢、 中田洋平、 箕輪 峻、 鳥海不二夫

電子版：3,974円／ 発売日：2017年05月31日

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C++で学ぶディープラーニング

ニューラルネットワークの基礎から実装まで、C++のサンプルコードで学ぶ

著作者名：藤田 毅

電子版：3,877円／ 発売日：2017年06月26日

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やさしく学ぶ 機械学習を理解するための数学のきほん

アヤノ＆ミオと一緒に少しずつ学ぶ 機械学習の理論と数学、実装まで

著作者名：LINE Fukuoka株式会社 立石 賢吾

電子版：2,786円／ 発売日：2017年09月20日

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システム管理・監査

スクラム現場ガイド

スクラムやアジャイルをやってみて、道に迷ったように感じているあなたへ

著作者名：Mitch Lacey

電子版：3,758円／ 発売日：2016年02月27日

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世界で闘うプロダクトマネジャーになるための本

IT系トップ企業のプロダクトマネジメント職に就く方法を詳しく解説

著作者名：Gayle Laakmann McDowell、 Jackie Bavaro

電子版：3,650円／ 発売日：2014年08月22日

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アジャイルな見積りと計画づくり

価値あるソフトウェアを育てる概念と技法

著作者名：Mike Cohn

電子版：3,110円／ 発売日：2009年01月29日

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アプリ開発チームのためのプロジェクトマネジメント

プロジェクトを通して開発チームを強化しよう！ システム開発で起きる大小のトラブルを解決！

著作者名：稲山文孝

電子版：2,894円／ 発売日：2015年04月28日

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ITエンジニアのための「人生戦略」の教科書

副業？ 独立？ それとも？ @SOHO開発者が指南する、ITエンジニアの人生設計の決定版！

著作者名：平城寿

電子版：2,462円／ 発売日：2017年02月23日

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開発技法

プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造

"プログラミングコンテスト"で勝つための必須テクニック「アルゴリズム」と「データ構造」の基礎をマスター！

著作者名：渡部有隆、 協力：Ozy、 秋葉拓哉

電子版：3,866円／ 発売日：2015年01月30日

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プログラミングコンテストチャレンジブック 第2版

本当の力がつくアルゴリズムの本

著作者名：秋葉拓哉、 岩田陽一、 北川宜稔

電子版：2,880円／ 発売日：2012年01月28日

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楽しく学ぶ アルゴリズムとプログラミングの図鑑

必ずアルゴリズムの意味がわかるようになる、アルゴリズムの入門書！

著作者名：森巧尚、 まつむらまきお（イラスト）

電子版：2,689円／ 発売日：2016年11月28日

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工学

基礎からきっちり覚える 機械語入門 プレミアムブックス版

機械語―それはコンピュータのコトバ。楽しみながら学べるソフトウェア基礎の入門書

著作者名：渡辺徹

電子版：3,456円 発売日：2014年03月11日

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実践AWS Lambda

AWS Lambdaを使いこなしたい方に！

著作者名：西谷圭介

電子版：3,240円／ 発売日：2017年06月09日

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Webエンジニアが知っておきたいインフラの基本

Webサービスを、「より速く」「より柔軟に」進化させよう！

著作者名：ハートビーツ 馬場俊彰

電子版：2,894円／ 発売日：2014年12月27日

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セキュリティコンテストチャレンジブック

コンピュータセキュリティ技術を競うコンテストCTFで戦うための知識技能を鍛えよう。

著作者名：碓井利宣、 竹迫良範、 廣田一貴、 保要隆明、 前田優人、 美濃圭佑、 三村聡志、 八木橋優

電子版：3,434円／ 発売日：2015年09月30日

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セキュリティコンテストのためのCTF問題集

CTFの問題を解いてセキュリティに関する技術を磨きあげろ！

著作者名：清水祐太郎、 竹迫良範、 新穂隼人、 長谷川千広、 廣田一貴、 保要隆明、 美濃圭佑、 三村聡志、 森田浩平、 八木橋優、 渡部裕

電子版：3,542円／ 発売日：2017年07月28日

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ITILの基礎 -ITILファンデーション（シラバス2011）試験対応-

一度で理解・合格！

著作者名：官野厚

発売日：2013年10月19日

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Linux

サイバーセキュリティテスト完全ガイド

セキュリティのプロならばこれを読め！"敵の手の内を知る"テクニックを実践解説。

著作者名：Peter Kim

電子版：3,650円／ 発売日：2016年08月01日

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Webデザイン・マーケティング

フロントエンド専門制作会社が教える速く正確なWeb制作のための実践的メソッド

快速コーディングの秘訣、教えます！

著作者名：株式会社モノサス／コーディングファクトリー

電子版：2,646円／ 発売日：2017年04月28日

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ノンデザイナーズ・デザインブック ［第4版］

デザイナーでない人のための、デザインの定番基本書。待望の第4版！

著作者名：Robin Williams

電子版：2,354円／発売日：2016年06月30日

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デジタルマーケターとWeb担当者のためのGoogle＆Yahoo!タグマネージャーの教科書

タグマネージメントツールを使って、タグの効果を最大化し、労力を最小化する方法、教えます！

著作者名：海老澤澄夫

電子版：2,894円／ 発売日：2016年12月22日

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人気のプログラミング書籍を3冊進呈！

ITエンジニア学習支援プログラム 当プログラムは、「日本のITエンジニアの技術力向上」ならびに「キャリアパスの改善」にご賛同いただいた協賛各社のサポートを受け、マイナビニュースとマイナビエージェントが共同で運営する教育支援プログラムです。



上記のタイトルをはじめ、マイナビ出版が発行するエンジニア向け電子書籍(詳細はこちら)からお好きなもの3冊を進呈いたします。

応募は以下のボタンをクリックいただき、リンク先のページに必要事項をご記入ください。

※詳しい応募要項は、下記をご確認ください。

※応募内容を精査の上、プログラム該当者の方にはマイナビエージェント担当者より電話・メールにてご連絡を差し上げます。



■プログラムの応募はこちら ※マイナビエージェントのフォームに移動します。



■書籍リスト一覧はこちら



■応募要項

▼応募期間

2020年3月31日 23:59まで

※規定数に達し次第終了いたします。ご了承ください。



▼進呈内容

マイナビ出版が発行する所定のエンジニア向け書籍（電子版）からお好きな書籍を3冊。

※マイナビ出版の運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」からのダウンロードとなります。

※書籍のラインナップは、事前の予告なく変更となる場合がございます。



▼応募方法

応募フォームより、個人情報を入力しご応募ください。



▼プログラム該当者への連絡

応募内容を精査の後、マイナビエージェントより電話・メールにてご連絡を差し上げます。



▼該当条件

・マイナビエージェントからの連絡後、マイナビエージェントキャリアアドバイザー（※1）との面談にご対応いただける方、転職支援サービスを利用していただける方

・日本国内にお住まいの方

・20代～40代で、ITエンジニアとして一定の従事歴を有し、技術スキルを保有されていると思われる方

※1 マイナビが運営する職業紹介サービス「マイナビエージェント」に所属するIT領域に特化したアドバイザーです。お仕事に関する多様な相談に対応いたします。



▼個人情報の取扱いについて

詳細は、応募フォーム上の個人情報の取扱事項をご確認ください。









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