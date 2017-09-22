『亜人 MOVIE EDITION』(講談社刊、10月17日まで)

パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計21作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で10月19日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『亜人 MOVIE EDITION』『あさひなぐ』『突然ですが、明日結婚します』『兄に愛されすぎて困ってます』『いぬやしき』『巨蟲列島』『DEAD Tube ～デッドチューブ～』『惡の華』『賭ケグルイ双』『境界のRINNE』『サプリ』など計21作品(各1～3巻まで)。

亜人 MOVIE EDITION

圭はある日、交通事故で死ぬが、その直後に生き返った。それは、彼が死なない生物・亜人であり、人間ではないことを意味する。人間たちから逃げ惑い、人里を離れて山の中に逃げ込んだ圭に、人間と敵対する亜人たちが接触する。佐藤健主演、綾野剛や玉山鉄二など実力は二枚目俳優キャストの実写映画が9月30日公開。公開を記念して、カバーを出演キャストに掛け替えたMOVIE EDITIONが登場した。

『DEAD Tube ～デッドチューブ～』(秋田書店刊、10月4日まで) 『惡の華』(講談社刊、10月5日まで) 『賭ケグルイ双』(スクウェア・エニックス刊、10月12日まで) 『境界のRINNE』(小学館刊、10月5日まで) 『サプリ』(祥伝社刊、10月4日まで)

