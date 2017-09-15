パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計24作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で10月10日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『煉獄に笑う』『主に泣いてます』『クジラの子らは砂上に歌う』『深夜のダメ恋図鑑』『健康で文化的な最低限度の生活』『繋がる個体』『異骸－THE PLAY DEAD／ALIVE－』『ニコイチ』『リィンカーネーションの花弁』『あそびあい』『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 完全版』など計24作品(各1～3巻まで)。

煉獄に笑う

福士蒼汰主演で映画化する人気作『曇天に笑う』の300年前を描いたコミック。羽柴秀吉の命を受けて、300年に一度琵琶湖に蘇ると言われている大蛇につながる髑髏鬼灯の謎に挑む小姓・石田佐吉と、その謎の鍵を握る曇神社の当主である双子・曇芭恋、曇阿国が戦いに巻き込まれていく。鈴木拡樹、崎山つばさ、前島亜美らによる舞台も上演された。

『異骸－THE PLAY DEAD／ALIVE－』(徳間書店刊、9月26日まで) 『ニコイチ』(スクウェア・エニックス刊、9月26日まで) 『リィンカーネーションの花弁』(マッグガーデン刊、9月27日まで) 『あそびあい』(講談社刊、9月28日まで) 『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 完全版』(スクウェア・エニックス刊、9月30日まで)

