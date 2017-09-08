パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計33作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で10月5日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『弱虫ペダル』『将国のアルタイル』『クロックワーク・プラネット』『ふらいんぐうぃっち』『魔法少女・オブ・ジ・エンド』『彼岸島48日後…』『巨悪学園』『夜見の国から～残虐村奇譚～上』『モンキーピーク』『アポカリプスの砦』『ライアー×ライアー』など計33作品(各1～3巻まで)。

弱虫ペダル

ママチャリで激坂を登り、秋葉原通い、往復90km。アニメにゲーム、ガシャポンフィギュアを愛する高校生・小野田坂道、高校で自転車ロードレースに出会う。アニメ化、舞台化など様々なメディアで人気を博し、現在BSスカパー! でドラマ版Season2を放送中。

