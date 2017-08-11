パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計15作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で8月25日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『恋は雨上がりのように』『プラネテス』『昭和元禄落語心中』『ちはやふる』『大使閣下の料理人』『花田少年史』『甲子園へ行こう！』『勇者が死んだ！』『ダンジョンのほとりの宿屋の親父』『グラゼニ～東京ドーム編～』『モンスター娘のいる日常』など計15作品(各1～3巻まで)。

恋は雨上がりのように

感情表現が少ないクールな高校2年生の橘あきらが、胸に秘めし恋の相手はバイト先のファミレス店長だった。ちょっと寝ぐせがついてて、たまにチャックが開いてて、後頭部には10円ハゲのあるそんな冴えないおじさん。海辺の街を舞台に青春の交差点で立ち止まったままの彼女と人生の折り返し地点にさしかかった彼が織りなす小さな恋のものがたり。

[PR]提供：