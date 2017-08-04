パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計100作品の電子書籍を無料で読むことができる「100冊無料キャンペーン」を3日より実施している。キャンペーン期間は、最長で8月17日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『この世界の片隅に』『進撃の巨人 attack on titan』『監獄学園』『闇金ウシジマくん』『永遠の0』『アオアシ』『いとしのムーコ』『よんでますよ、アザゼルさん。』『トリガー』『はたらく細胞』『奈落の羊』など計100作品(各1～4巻まで)。

この世界の片隅に

広島市から呉へ嫁いだすず。新しい家族、新しい街、戦火の中で新しい世界に戸惑いながら生きていく。主役の声をのんが演じた、片渕須直監督によるアニメ映画が口コミで大ヒット。

『進撃の巨人 attack on titan』(講談社刊、8月17日まで) 『監獄学園』(講談社刊、8月17日まで) 『闇金ウシジマくん』(小学館刊、8月17日まで) 『永遠の0』(双葉社刊、8月17日まで) 『アオアシ』(小学館刊、8月17日まで)

