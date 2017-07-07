パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計37作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で8月3日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『僕たちがやりました』『今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね』『会長 島耕作』『ハロー張りネズミ』『無限の住人』『インフェクション』『U12』『ハカイジュウ』『魔法少女・オブ・ジ・エンド』『神さまの言うとおり FROM THE NEW WORLD』『わたしはあなたの犬になる』など計37作品(各1～3巻まで)。

僕たちがやりました

“そこそこ”で生きられればいいという、夢を持たない高校生たちの日常が、ある事件で一変する。クズだけど必死に生きる若者たちの、青春逃亡サスペンス。『アメトーーク!』の漫画大好き芸人の回でもヒロインがオススメと紹介、7月18日より窪田正孝主演でドラマ化される。(カンテレ/フジテレビ 毎週火曜21:00～)

『U12』(講談社刊、7月20日まで) 『ハカイジュウ』(秋田書店刊、7月6日まで) 『魔法少女・オブ・ジ・エンド』(秋田書店刊、7月6日まで) 『神さまの言うとおり FROM THE NEW WORLD』(講談社刊、7月20日まで) 『わたしはあなたの犬になる』(祥伝社刊、7月21日まで)

