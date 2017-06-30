パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計30作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で7月27日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『忍びの国』『宝石の国』『徒然チルドレン』『恋と嘘』『溺れるナイフ』『L・DK』『彼岸島』『今際の国のアリス』『クロックワーク・プラネット』『巨悪学園』『村上海賊の娘』など計30作品(各1～6巻まで)。
忍びの国
『のぼうの城』『村上海賊の娘』などの著作で知られる小説家・和田竜のヒット作『忍びの国』を漫画化。天下統一に向けて勢力を伸ばす織田信長が手出しを禁じた伊賀の忍び集団に、信長の次男・織田信雄が攻め入り、忍者と侍の戦いに発展していく。嵐・大野智主演で7月1日より実写映画が公開される。
『宝石の国』(講談社刊、7月13日まで)
『徒然チルドレン』(講談社刊、7月13日まで)
『恋と嘘』(講談社刊、7月20日まで)
『溺れるナイフ』(講談社刊、7月13日まで)
『L・DK』(講談社刊、7月13日まで)
『彼岸島』(講談社刊、7月13日まで)
『今際の国のアリス』(小学館刊、7月13日まで)
『クロックワーク・プラネット』(講談社刊、7月13日まで)
『巨悪学園』(講談社刊、7月13日まで)
『村上海賊の娘』(小学館刊、7月27日まで)
