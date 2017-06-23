パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計29作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で7月22日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『魔法陣グルグル』『賭ケグルイ』『累』『コウノドリ』『逃げるは恥だが役に立つ』『ピーチガール 新装版』『宇宙兄弟』『GREEN WORLDZ』『アビス』『ジェノサイダー』『裁判長！ここは懲役4年でどうすか』など計29作品(各1～5巻まで)。

魔法陣グルグル

勇者マニアの父に育てられた少年ニケと、魔法オババに育てられたミグミグ族の少女ククリ。2人が出会ったとき、摩訶不思議な恋の魔法が発動し、壮大な冒険物語の幕が上がる。思わず吹き出すネタが散りばめられたRPG風ギャグファンタジー。連載25周年目にして3度目のTVアニメが7月からテレビ東京系でスタートする。

