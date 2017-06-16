『ボールルームへようこそ Sweep over the Dance hall.』(講談社刊、6月30日まで)

パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計46作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で10月1日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『ボールルームへようこそ Sweep over the Dance hall.』『最遊記』『四月は君の嘘』『アオイホノオ』『風夏』『推しが武道館いってくれたら死ぬ』『ライトノベル』『ゆうやみ特攻隊』『ADAMAS』『トクサツガガガ』『健康で文化的な最低限度の生活』など計46作品(各1～3巻まで)。

ボールルームへようこそ

平凡な中学生、富士田多々良は将来の夢も特に無く、無為な日々を過ごしていた。そんなある日、謎のヘルメット男に出会った多々良は訳もわからず連れ去られてしまう。男が向かった先は……何と社交ダンスの教室だった。ダンスの世界に一歩を踏み出した多々良の日常が、みるみる変わり始める。7月よりMBS、TOKYO MX、BS11 ほかにてTVアニメ放送開始。

