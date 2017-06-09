パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計34作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で6月23日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『徒然チルドレン』『魔法科高校の劣等生 入学編』『弱虫ペダル』『主に泣いてます』『なぜ東堂院聖也16歳は彼女が出来ないのか？』『アホガール』『リィンカーネーションの花弁』『刃牙道』『ライアー×ライアー』『女なのでしょうがない』『蟻の王』など計34作品(各1～3巻まで)。

徒然チルドレン

漫画家・若林稔弥による学園ラブコメディ4コマ。どこにでもいるようなごく普通の高校生たちが、恋に燃えたり揺れたりする様を1話完結でコミカルに描いていく。7月よりTOKYO MX他にてTVアニメがスタートする。

[PR]提供:パピレス

[PR]提供：