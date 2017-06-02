パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計35作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で6月15日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『あなたのことはそれほど』『突然ですが、明日結婚します』『トモダチゲーム』『おおきく振りかぶって』『聖(さとし)－天才・羽生が恐れた男－』『監禁嬢』『デス・スウィーパー』『七夕の国』『サイコろまんちか』『かなたかける』『ハレ婚。』など計35作品(各1～3巻まで)。

あなたのことはそれほど

いくえみ綾が描く、底無しW不倫。「私はいつかきっと罰があたる」美都と夫、有島と妻。四者四様の視線と思惑が交錯する。現在、波瑠主演のドラマがTBSで放送され、話題となっている。

