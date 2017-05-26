パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計39作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で6月15日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『となりの怪物くん』『昭和元禄落語心中』『あさひなぐ』『蟲師』『くーねるまるた』『監獄実験－プリズンラボ－』『インフェクション』『アキバタリアン』『お酒は夫婦になってから』『たべるダケ』『忘却のサチコ』など計39作品(各1～3巻まで)。

となりの怪物くん

入学初日の流血事件以来、一度も学校に来ない、となりの席の吉田。自分の成績にしか興味のなかった冷血女子・水谷雫はたまたまプリントを届けたため、その吉田春に勝手に友達認定された上に、告白されてしまう。菅田将暉と土屋太鳳のW主演で2018年に映画化が決定した。

