パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計50作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で6月1日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『いぬやしき』『BLAME！』『闇金ウシジマくん』『ギフト±1』『累』『惡の華』『宝石の国』『シドニアの騎士』『アオアシ』『フリンジマン』『先生の白い嘘』など計50作品(各1～4巻まで)。
いぬやしき
58歳サラリーマン2児の父。希望もなければ人望もない冴えない男。しかしある日を境に男のすべては一変。未知の機械でできたサイボーグとなり自分の能力を人のために役立てていく。木梨憲武主演、佐藤健出演の実写映画が2018年に公開される予定。
『BLAME！』(講談社刊、6月1日まで)
『闇金ウシジマくん』(小学館刊、6月1日まで)
『ギフト±1』(日本文芸社刊、6月1日まで)
『累』(講談社刊、6月1日まで)
『惡の華』(講談社刊、6月1日まで)
『宝石の国』(講談社刊、6月1日まで)
『シドニアの騎士』(講談社刊、6月1日まで)
『アオアシ』(小学館刊、6月1日まで)
『フリンジマン』(講談社刊、6月1日まで)
『先生の白い嘘』(講談社刊、6月1日まで)
