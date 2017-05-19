パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計50作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で6月1日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『いぬやしき』『BLAME！』『闇金ウシジマくん』『ギフト±1』『累』『惡の華』『宝石の国』『シドニアの騎士』『アオアシ』『フリンジマン』『先生の白い嘘』など計50作品(各1～4巻まで)。

いぬやしき

58歳サラリーマン2児の父。希望もなければ人望もない冴えない男。しかしある日を境に男のすべては一変。未知の機械でできたサイボーグとなり自分の能力を人のために役立てていく。木梨憲武主演、佐藤健出演の実写映画が2018年に公開される予定。

