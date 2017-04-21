パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計58作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で5月25日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『無限の住人』『あなたのことはそれほど』『夜見の国から～残虐村奇譚～上』『リバーシブルマン』『タナトスの使者』『でろでろ』『ヴィンランド・サガ』『惚れない花嫁』『花宵道中』『徒然チルドレン』『さよなら絶望先生』など計83作品(各1～3巻まで)。

無限の住人

父を殺し、母をさらった剣客集団『逸刀流』に復讐を誓う少女・浅野凛は、「百人斬り」の異名を持ち、己の身体に血仙蟲という虫を寄生させることで不死の肉体を持った剣士・万次を用心棒として雇い、逸刀流の統主である宿敵・天津影久を追う旅を始める。木村拓哉主演の映画が4月29日より公開。

(マイナビニュース広告企画:提供 パピレス)

[PR]提供：