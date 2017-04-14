パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計83作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で5月9日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『東京タラレバ娘』『忘却のサチコ』『のだめカンタービレ』『兄に愛されすぎて困ってます』『ジンメン』『今際の国のアリス』『誰かがカッコゥと啼く』『インフェクション』『蜜の島』『このカラダいくらになりますか？』『じゅくじゅく』など計83作品(各1～3巻まで)。

東京タラレバ娘

「タラレバばかり言ってたら こんな歳になってしまった」そんなにイケていないはずじゃないのに気づいたらアラサ―になっていた倫子。6年後の東京オリンピックまでには結婚したいともがく"タラレバ娘"たちの行方は。吉高由里子、榮倉奈々、大島優子でドラマ化し話題を呼んだ。

