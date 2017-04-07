パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計47作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で7月1日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『BL漫画家ですけど結婚してもいいですか？』『笑ゥせぇるすまん』『100万円の女たち』『夏目友人帳』『覆面系ノイズ』『トモダチゲーム』『変ゼミ 変態生理ゼミナール』『カテキン』『繋がる個体』『7人のシェイクスピア』『BECK』など計47作品(各1～3巻まで)。

BL漫画家ですけど結婚してもいいですか？

BL漫画家・藤本ハルキが「結婚する」と一念発起。数々の婚活を経て、結婚するまでを描いたコミックエッセイ。イケメン合コンに参加したり、オタ向け婚活パーティーに参加したり、結婚相談所でオタク男子を探してもらうなど、漫画家でありオタクでもある作者の婚活事情が赤裸々に。栗山千明主演でSPドラマ化された。

