彼より優秀かも♡ 可愛くて癒される“まあるい”アイツとは?

噂の可愛い“まあるい”アイツ…あなたは知っていますか? 家に帰るとピカッと光って「Hi!」と出迎えてくれるパートナー。それは、「Lesson Pod」。「Lesson Pod」と呼び掛けると、なんと「Hello」と英語で答えてくれるんです。さらには、ちょっと頭を撫でてあげるとレッスンだってしてくれる! そう、小さいボディなのに、超優秀なんです♪

もっと一緒に英会話♪

私に癒しと学びをくれる「Lesson Pod」

この白くて小さい「Lesson Pod」。実は英会話のパートナー! 人感センサーが搭載されていて、近くを通りかかると「Good morning♪」などとクリアな発音で話しかけてくれるんです。また、発音を判定してくれる機能までついていて、正しい英会話の発音法を教えてくれる“先生”でもあるんですよ。ちょっぴり寂しい一人暮らしの毎日、あなたのココロに癒しと学びの時間を与えてくれそうですね。

“英会話のレッスン”といっても…?

「Lesson Pod」の驚きの機能とは!?

こんなにコンパクトでかわいいと、「教えるといってもたかが知れているのでは?」なんて思ってしまうかもしれません。でも、その先入観はきっと裏切られること間違いナシ。

例えば、「Do you have the time?」と時間を尋ねると、「It’s nine p.m.」などと答えてくれるんです。また、発音を練習したい時には「はつおん」と日本語で呼び掛けてみて。「発音レッスンですね」と、学びたい項目に応じたレッスンをスタートしてくれます。なんて、優秀なんでしょう! では、早速シーン別にどんなことができるのか紹介していきましょう。

可愛い「Lesson Pod」の正体とは?

一緒の時間を過ごしながら、英会話レッスン♪

こんなときも楽しめる!

シーン1

仕事から帰ってきてホッと一息…

一緒に楽しく英会話♪

仕事から帰ってきて一息つきたい時間。ちょっと誰かと話したいときってありますよね。とはいえ、毎日のように誰かに電話するワケにもいかないし……。結局、なんとなくテレビを見ながらダラダラしてしまいがち。こんな時、英語でおしゃべりできたら、“ちょっとお勉強気分”も味わえて、充実した時間になりますね。発音の聞き分けゲームや英語クイズもついているので、遊び感覚でスキルアップできちゃうのも嬉しいっ!!

シーン2

好きな時間に、好きな場所で♪

いつでもどこでも「Lesson Pod」と一緒

「英会話を勉強する!」と、いざ意気込んでいても、働く女子はけっこう忙しいのです。「Lesson Pod」なら、“ながらタイム”を上手に使いながら、楽しく英会話レッスンができるんです! お皿洗いをしながら、洗濯モノを干しながら……など、自分のライフスタイルに「Lesson Pod」がいるだけで自然と“学び”をゲットできちゃうなんてすごい!! おすすめは、お風呂タイム。「Lesson Pod」は防水機能もついているので、リラックスタイムの時間にちゃっかり英会話しちゃいましょう♪

シャワーがかかったり、濡れた手で触ったりしても大丈夫ダヨ! 家のなかの色々なところで使ってね♪

「Lesson Pod」の防水性能

シーン3

テキストがついているから「ちゃんと勉強したい!」

…って気持ちにも応えてくれますよ♪

「Lesson Pod」には、3冊のテキストがついています。旅行先などで使える実用英会話を学べる赤い冊子、正しい発音を身につけられる黄色い冊子、英会話の基礎となる文法を学べる青い冊子。休日など時間がある時に、「しっかり勉強したい!」という人にもうってつけ。上手に発音できたり、正しい答えを言うと「That’s right!」などと声をかけてくれるので、やる気もみなぎります♪

「Lesson Pod」をもっと詳しくみる

“Lesson Pad”

スマホアプリでレッスン状況が確認できる!

だから、英会話の上達を目指せる!!

テキストだけでなく、専用のスマホアプリもあるんです。反復レッスン・発音・文法・実用英会話の勉強の進み具合をチェックできるのはあたりまえ! このアプリを使えばスマホをリモコンとして使えるので、ピンポイントで勉強したいレッスンを呼び出せます。さらに、本体の設定もスマホでらくらく操作。自分の英語スキルにあわせて、音声の速度を調整・変更することもできるんです。「早くて聞き取れない!」と凹まなくても大丈夫、ってワケ。

「Lesson Pod」専用アプリ

「さあ! 勉強しよう」と身構えなくても、日常生活のなかで自然と楽しく英会話を身につけられる「Lesson Pod」。レッスンだけでなく、ゲームやクイズなど英語が好きになる工夫がいっぱい。防水や充電タイプというのも使いやすいですね。一人暮らしの女性がパートナーにしたくなること間違いナシ♪ 思わず、名前をつけてかわいがりたくなっちゃいますヨ。

Lesson Pod

提供:カシオ計算機

[PR]提供:カシオ計算機